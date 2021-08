Belgische evacuatiemissie uit Afghanistan komt op gang

In de Pakistaanse hoofdstad Islamabad is vrijdagmiddag een Belgische C-130 opgestegen richting Kaboel. In totaal zijn vrijdag vier vluchten gepland met twee C-130's, waarmee zowat 400 mensen uit Afghanistan geëvacueerd zouden worden.

Het is nog onduidelijk of de eerste Belgische C-130 al geland is op de Hamid Karzai Airport in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. De vraag is bovendien of de vliegtuigen ook effectief gevuld raken, want om de luchthaven te bereiken moeten mensen voorbij de controleposten die de taliban hebben opgericht.

Volgens de planning van operatie-Red Kite moeten de twee C-130's van het Belgisch leger vrijdag vier keer heen en weer vliegen tussen de Pakistaanse hoofdstad Islamabad en Kaboel. Niet alleen Belgen en hun gezinnen moeten aan boord komen, ook Afghanen zoals tolken, fixers en medewerkers van mensenrechtenorganisaties.

Er is een lijst van 580 mensen die in aanmerking komen voor evacuatie door ons land. Het gaat om 344 Belgen en 222 Afghanen die ofwel familieleden zijn van Belgen of die een beschermingsstatus hebben gekregen.

In een C-130 is normaal plaats voor 60 para's, maar bij deze evacuatieopdracht worden meer burgers aan boord genomen. Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) zei donderdag dat in totaal 400 mensen kunnen worden geëvacueerd, op voorwaarde dat ze allemaal op de luchthaven geraken. Dedonder geeft vrijdag om 17.00 uur een update over de voortgang van de operatie.