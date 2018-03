Belgische wetenschappers zoeken mee naar mysterieuze 'Disease X'

Het Tropisch Instituut uit Antwerpen gaat onderzoek doen naar 'Disease X', of de onbekende wereldepidemie waar de Wereldgezondheidsorganisatie voor waarschuwt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde naar jaarlijkse gewoonte een lijst met ziektes en plagen die zich kunnen verspreiden op wereldniveau en waar de wetenschappers dus best wat aandacht aan besteden. Voor het eerst in die lijst duikt 'Disease X' op, een onbekende ziekte die mogelijk de volgende wereldepidemie wordt.

De WHO zegt sterke signalen te hebben dat er een nieuwe ziekte in de maak is, waarvan de oorzaak moeilijk te achterhalen is. Wellicht omdat het om een combinatie van factoren gaat.

Het Tropisch Instituut in Antwerpen (ITG), dat ook mee werkte aan het bestrijden van ebola, laat weten mee te stappen in een grootschalig onderzoek naar de mysterieuze 'Disease X'. De wetenschappers van het instituut zullen samen met een internationaal consortium de pathogenen, of de oorzaken van de ziekte, proberen op te sporen. Daarnaast zullen ze ook voorbereidingen treffen om de epidemie te kunnen bestrijden.

10 miljoen euro ITG Het Tropisch Instituut en de internationale organisatie ALERRT ontvangen 10 miljoen euro steun van Europa.

Het ITG krijgt hiervoor samen met de African Coalition for Epidemic Research (ALERRT) 10 miljoen euro steun van de European en Developing Clinical Partnership (EDCTP), een Europese wetenschappelijke organisatie. ALERRT probeert infectieziekten in Sub-Sahara Afrika in te perken.

ALERRT gaat een labonetwerk uitbouwen dat snel operationeel kan zijn, zodat het onderzoek kan doen naar uitbraken van infectieziekten. Net zoals het enkele jaren geleden ook deed met ebola.

'Bij een uitbraak van Disease X willen we die ziekte zo snel mogelijk onder controle brengen, maar ook klinisch onderzoek doen naar betere diagnose en behandeling, om zo het sterftecijfer terug te dringen', stelt professor Johan Van Griensven van het ITG. De wetenschapper verblijft momenteel in Addis Abeba, waar een internationaal congres over epidemieën plaats vindt.

Ebola