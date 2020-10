Bestand tussen Armenië en Azerbeidzjan erg broos

Het staakt-het-vuren tussen Armenië en Azerbeidzjaan hangt nog geen dag na het ingaan al aan een zijden draadje. De twee partijen beschuldigen elkaar ervan het door Rusland bemiddelde bestand niet na te leven.

Na tien uur intensief overleg in Rusland hadden Armenië en Azerbeidzjan er zaterdag in alle vroegte mee ingestemd de strijd om de omstreden regio Nagorno-Karabach voorlopig te staken. Volgens de deal ging het bestand zaterdagmiddag in.

Maar op het terrein bleek vrijwel meteen dat het bestand erg broos is. Zaterdagnamiddag en -avond beschuldigden de twee strijdende partijen elkaar er herhaaldelijk van het staakt-het-vuren niet na te leven.

Appartementsgebouw

De verwijten vlogen ook zondagmorgen over en weer. Volgens de Azerbeidzjaanse autoriteiten bestookten Armeense troepen in alle vroegte een residentiële wijk in Ganja, de tweede stad van het land. 'Bij het offensief is een appartementsgebouw geraakt. De aanval kostte het leven aan zeker vijf burgers; 28 anderen raakten gewond.' De Azeri's beschuldigden de Armeniërs ook van een mislukte raketaanval op een waterkrachtcentrale in Mingachevir, de vierde stad van het land.

Die beweringen zijn een grove leugen. Armeense autoriteiten

Armenië wees de beschuldigingen van de hand. 'Die beweringen zijn een grove leugen', stelden de autoriteiten in Jerevan. Ze kaatsten de bal meteen terug. 'Het is net Azerbeidzjan dat bevolkte gebieden in Nagorno-Karabach blijft bombarderen, inclusief de hoofdstad Stepanakert.'

Puin

In hoeverre alle beweringen van de strijdende partijen kloppen, is moeilijk na te gaan. Vast lijkt wel te staan dat de wapens niet helemaal zwegen de voorbije uren.

Schermvullende weergave Gebouwen in puin in Stepanakert, de hoofdstad van Nagorno-Karabach. ©AFP

Fotografen van de persagentschappen Reuters en AFP stelden zondagmorgen in Ganja vast dat een appartementsgebouw grotendeels in puin lag. Reddingswerkers haalden zeker een lijk uit het puin. Maar over het exacte aantal slachtoffers konden Reuters en AFP geen uitsluitsel krijgen uit onafhankelijke bron.

Een journalist van het Franse persbureau AFP had zaterdagavond laat vanuit Stepanakert dan weer zware bombardementen gemeld op die stad. Of daarbij slachtoffers vielen, kon hij niet verifiëren.

Gevangenenruil

De wapenstilstand kwam er om 'humanitaire redenen'. Het bestand moest toelaten gevangenen en gesneuvelde militairen uit te wisselen. Volgens het door Rusland bemiddelde akkoord moet die operatie zondag beginnen. Maar voor Arayik Haratyunyan, de leider van de etnisch Armeense troepen in Nagorno-Karabach, was het zondagmorgen niet duidelijk of en wanneer die ruil zou plaatsvinden.

De strijd om Nagorno-Karabach was twee weken geleden opgelaaid. De enclave is internationaal erkend als deel van Azerbeidzjan maar wordt bevolkt en bestuurd door etnische Armeniërs. Na de val van de Sovjet-Unie in 1991 riepen die hun eigen republiek uit.