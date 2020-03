Beurzen in Midden-Oosten krijgen klappen

De Verenigde Staten nemen extra maatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Zo mag niemand het land binnen die tijdens de twee weken voordien in Iran verbleef, en worden burgers opgeroepen om niet naar regio's in Italië en Zuid-Korea te reizen waar het virus rondwaart. Dat heeft de Amerikaanse vicepresident Mike Pence gezegd, nadat in de VS een eerste persoon aan het coronavirus is overleden.