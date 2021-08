Biden: 'Afghaanse leiders beschermden hun volk niet'

President Joe Biden weerlegt de kritiek dat de snelle Amerikaanse exit uit Afghanistan de machtsgreep van de taliban hielp. 'Het was nooit onze taak een natie te bouwen.'

Terwijl de taliban in recordtempo Afghanistan hebben heroverd, en een exodus van duizenden wanhopige landgenoten op gang bracht, stijgt de kritiek op Amerikaans president Joe Biden. Zijn beslissing dit voorjaar Amerikaanse troepen, na twee decennia, terug te trekken, ging vooraf aan de complete implosie van het centrale gezag in Kaboel.

Biden verliet maandagavond zijn vakantieverblijf Camp David om vanuit het Witte Huis het Amerikaanse volk toe te spreken. Hij gaf toe dat de opmars van de taliban 'sneller dan verwacht' is verlopen, en erkende dat de Verenigde Staten sinds 2001 'veel fouten' hebben gemaakt in Afghanistan. Maar hij weigerde te erkennen dat hij, of zijn drie voorgangers de hoofdschuldigen zijn van de failed state die Afghanistan is.

'We blijven ijveren voor basisrechten voor het Afghaanse volk, en vooral voor vrouwen en kinderen', onderstreepte Biden. 'Maar niet via een eindeloze militaire inmenging. Dat is niet in het belang van de VS.'

De grote schuld legde Biden onverbloemd bij Afghaans president Ashraf Ghani, die zondag zijn land ontvluchtte, en diens eigen troepen. 'Politieke leiders waren niet in staat samen te werken om hun volk te beschermen. Het leger stortte ineen, vaak zonder te vechten.'

Amerikaanse troepen kunnen en zullen niet langer een oorlog voeren die Afghanistan niet wil voeren. We gaven ze alle nodige middelen. We gaven ze elke kans om hun toekomst zelf te bepalen. Maar we kunnen ze niet de wilskracht geven om die toekomst te bepalen. Joe Biden Amerikaans president

'Amerikaanse troepen kunnen en zullen niet langer een oorlog voeren die Afghanistan niet wil voeren.' Daarbij wees Biden op de honderden miljarden die Washington naar het centraal gezag in Kaboel versluisde voor trainingen en materieel. 'We gaven ze alle nodige middelen. We gaven ze elke kans om hun toekomst zelf te bepalen. Maar we kunnen ze niet de wilskracht geven om die toekomst te bepalen.'

'Nooit goed moment voor exit'

'Laat ons eerlijk zijn: na 20 jaar was er nooit een goed moment om ons terug te trekken', aldus Biden, die benadrukte dat de Republikeinse president George W. Bush in 2001, na de terreuraanslagen van 9/11, met 'duidelijke doelen' Afghanistan liet binnenvallen: 'Om te voorkomen dat Al Qaeda ons nog zou aanvallen. En om hun leider Osama bin Laden uit te schakelen. Beide doelen werden tien jaar geleden al bereikt.'

'Het doel was een nieuwe terreuraanslag te voorkomen,' vervolgde Biden, 'niet om een opstand neer te slaan, niet om een natie te bouwen of een centraal geleide democratie te installeren.' Hij wees ook op het akkoord dat zijn Republikeinse voorganger Donald Trump in 2020 sloot met de taliban, waarbij de VS beloofden hun troepen dit jaar terug te trekken en de fundamentalistische beweging aankondigde geen Amerikaanse doelwitten te treffen.

'De koude realiteit was: of we volgden het akkoord, of we escaleerden het conflict nogmaals', aldus Biden. Zijn keuze was en blijft duidelijk: 'Ik ben de vierde president die de troepen in Afghanistan had. Ik weiger een vijfde president op te zadelen met een derde decennium van conflict.'

