Biden: 'China houdt informatie achter over oorsprong coronacrisis'

Het rapport van de Intelligence Community, een groep van 18 Amerikaanse inlichtingen- en spionagediensten, werd deze week aan Biden voorgelegd. Biden had hen negentig dagen de tijd gegeven om 'hun inspanningen te verdubbelen' om de oorsprong van Covid-19 te verklaren. Maar duidelijke antwoorden over het ontstaan van de coronacrisis konden niet gegeven worden. Wel lijkt uitgesloten dat het virus ontwikkeld werd als een biologisch wapen. Ook genetische manipulatie is waarschijnlijk uitgesloten, meldt het rapport.

Maar hoe het virus wel verspreid werd, daarover lopen de meningen uiteen. Vier van de 18 diensten vermoeden een natuurlijke blootstelling aan een besmet dier. Deze theorie wordt ook het meest onderschreven door wetenschappers, onder wie Anthony Fauci, die Biden adviseert in de coronacrisis. Een andere inlichtingendienst gaat ervan uit dat de uitbraak tot stand kwam in een onderzoekslabo. De andere diensten spraken zich niet uit.

Medewerking

China reageerde verontwaardigd op de uitspraken. 'Het probleem is dat het rapport niet met de antwoorden komt die de VS hadden willen zien. Het rapport vertrekt vanuit de veronderstelling dat China schuldig is', luidde het. Eerder had Peking al gezegd te willen meewerken aan internationale onderzoeken zoals die van de Wereldgezondheidsorganisatie, maar niet wil meewerken aan onderzoeken die een politieke agenda dienen.