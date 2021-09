Biden en Macron leggen het bij na duikbootincident

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Franse evenknie Emmanuel Macron hebben woensdag gebeld. Ze ontmijnden het conflict tussen Parijs en Washington na een afgeketst Frans duikbotencontract met Australië.

Biden en Macron erkenden dat de situatie gebaat zou zijn geweest bij open overleg. Ze zullen in oktober verder praten. De Franse ambassadeur keert terug naar Washington. Het telefoongesprek had als doel om 'de omstandigheden op te helderen' waarin het contract met Australië werd gesloten en kwam er op vraag van Biden.

De relatie tussen de twee landen raakte onderkoeld nadat de VS samen met Australië en het Verenigd Koninkrijk een strategisch partnerschap hadden bekendgemaakt. Australië schrapte vervolgens een omvangrijke aankoop van duikboten in Frankrijk. Het ging om een miljardencontract. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, sprak in een reactie over 'een mes in de rug' van Canberra en een 'brutale beslissing' van Biden.

In hun gesprek van woensdag kwamen Biden en Macron overeen om 'diepgaand overleg' te plegen 'dat erop gericht is de voorwaarden vast te leggen om vertrouwen te wekken en concrete maatregelen voor te stellen met het oog op gemeenschappelijke doelstellingen'. Eind oktober zullen ze bijeenkomen om 'tot gedeelde inzichten te komen', staat in een gemeenschappelijke verklaring.

'Donnez-moi un break'

Macron besloot ook om de Franse ambassadeur volgende week opnieuw naar Washington te sturen nadat hij hem eerder had teruggehaald. Hij zal dan intensief samenwerken met de Amerikaanse functionarissen.