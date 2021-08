Biden hint op latere deadline voor evacuatie uit Afghanistan

De Amerikaanse president Biden blijft vooralsnog bij zijn besluit om alle Amerikaanse soldaten tegen 31 augustus uit Afghanistan weg te halen, al wordt er gediscussieerd over het verlengen van die deadline. 'We hebben nog een lange weg af te leggen en er kan nog veel fout lopen.'

Al wordt er wel degelijk vaart gezet achter de evacuatie van Amerikanen en Afghaanse bondgenoten uit Kaboel, benadrukte de president zondag tijdens een persconferentie in het Witte Huis.

Sinds de taliban vorig weekend de controle verwierven over Afghanistan, werden al 28.000 mensen geëvacueerd, zei Biden. Alleen al de voorbije drie dagen werden 11.000 mensen uit Kaboel weggehaald. 'Ik zie geen reden waarom we dat ritme niet zouden kunnen aanhouden.'

Al waarschuwde Biden dat de missie bijzonder complex is en bijzonder risicovol. Eerder op de dag had de Amerikaanse regering al bevestigd dat terreurgroep IS aanslagen dreigt te plegen op de luchthaven van Kaboel. De Verenigde Staten hebben dus nog een lange weg af te leggen en er kan nog altijd veel fout gaan, was de boodschap.

Biden had eerder al besloten dat alle Amerikaanse soldaten tegen 31 augustus uit Afghanistan weg moeten zijn. Als dat gebeurt, betekent dat de facto ook uit einde van de evacuatie-operaties die andere bondgenoten in gang hebben gezet omdat het Amerikaanse leger de luchthaven van Kaboel beveiligt.

Omdat de evacuatie uit Kaboel bijzonder moeilijk verloopt gaan er stemmen op om de deadline van 31 augustus te verlengen. 'Daar wordt over gediscussieerd,' gaf Biden toe. 'Maar de hoop is nog steeds dat we niet moeten overgaan tot verlengingen.'

Evacuaties zullen altijd pijnlijk zijn, zei Biden. 'Dat is nu eenmaal een feit, of dat nu een maand eerder was gebeurd of een maand later. Er was nooit een manier om de evacuatie van zoveel mensen te organiseren zonder de pijnlijke beelden die we nu zien.'

Biden ligt zwaar onder vuur omdat hij Afghanistan in chaos heeft gestort door de Amerikaanse troepen razendsnel terug te trekken uit het land en ook bondgenoten in snelheid te nemen. Maar het was een 'logische, rationele en juiste beslissing om dat te doen', vindt Biden.