Biden wil troepen tegen 11 september uit Afghanistan

Op de twintigste verjaardag van de terreuraanslagen in New York en Washington wil de Amerikaanse president Joe Biden de Amerikaanse troepen uit Afghanistan terugtrekken.

De nog 2.400 Amerikaanse militairen in Afghanistan moeten tegen 11 september naar huis. Dat meldden verschillende Amerikaanse media. Een officiële aankondiging van Biden wordt woensdag verwacht. Daarmee maakt Biden een einde aan de langste buitenlandse oorlog in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

De aanslagen van 11 september 2001, waarvoor het terreurnetwerk al-Qaida zich verantwoordelijk stelde, brachten de invasie van troepen onder leiding van de Verenigde Staten in Afghanistan teweeg.

Het internationale militaire optreden leidde tot de val van het bewind van de taliban, dat weigerde al-Qaida-leider Osama bin Laden uit te leveren.

Vredesbesprekingen

Het plan van Biden betekent dat de oorspronkelijke deadline van 1 mei niet gehaald wordt. Die datum kwam zijn voorganger Donald Trump overeen met de taliban. Biden waarschuwde al verschillende keren dat de deadline moeilijk gehaald kon worden.

In ruil voor de terugtrekking beloofde de taliban vredesgesprekken te beginnen met de Afghaanse regering. Die vinden sinds september 2020 in Qatar plaats. Vanaf 24 april vindt er ook een tiendaagse sessie plaats in Istanboel, Turkije.

Maar de gesprekken lopen bijzonder moeizaam. Niet het minst omdat de taliban zich niet aan het akkoord houdt. De aanvallen op de Afghaanse veiligheidstroepen en burgers nemen toe. Er is meer en meer sprake van gerichte moorden op journalisten, activisten, politici en vrouwelijke rechters.

Het Pentagon was nooit voorstander van de snelle terugtrekking van Trump. ‘Het is moeilijk om je een minder verantwoorde manier voor een terugtrekking voor te stellen’, zei Jason Dempsey, een voormalige officier die diende in Afghanistan, in januari. Ook nu riepen ze op om veiligheidstroepen in Afghanistan te houden om de taliban te kunnen bestrijden. Maar ondanks die druk, kiest Biden zijn eigen weg.

NAVO

De terugtrekking zal ook de toekomst van de NAVO-troepen bepalen. De nog 12.000 man sterke NAVO-missie die er de nationale veiligheidstroepen opleidt en adviseert, is sterk afhankelijk van de Amerikaanse strijdkrachten voor luchtsteun, transport en logistiek. ‘Welke weg we ook kiezen, het is belangrijk dat we het samen doen’, zei Navo-topman Jens Stoltenberg daarover begin dit jaar.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, en de minister van Defensie, Lloyd Austin, zijn momenteel in Brussel. Vandaag hebben de NAVO-ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken overleg.

Die vergadering gebeurt virtueel, maar dat de twee Amerikaanse ministers fysiek aanwezig zijn, toont het belang ervan.