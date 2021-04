Bijna 1800 aanhangers van Navalny gearresteerd

Dinsdagavond zijn 1.784 demonstranten van de Kremlincriticus Aleksej Navalny in Rusland opgepakt. Ze protesteerden tegen de omstandigheden waarin hij gevangen wordt gehouden.

Woensdagavond zijn duizenden Russen op straat gekomen om zich te verzetten tegen de leefomstandigheden van Navalny in de gevangenis. In hoofdstad Moskou namen 6000 betogers deel aan het verboden protest en in Sint-Petersburg kwamen 4.500 mensen op straat. Volgens Russisch ngo OVD-info, die cijfers van arrestaties en protesten bijhoudt, zijn de meeste mensen opgepakt in Sint-Petersburg. Er waren ook arrestaties in 95 andere Russische steden.

De demonstranten eisten onder andere het ontslag van president Vladimir Poetin

De 44-jarige Navalny - die sinds januari in een omstreden strafkamp gevangen zit - is sinds drie weken in hongerstaking. Hij protesteert daarmee tegen het strenge gevangenisregime. Omdat zijn gezondheidstoestand heel snel achteruit gaat, de Russische oppositieleider maandag overgebracht naar het gevangenisziekenhuis van een ander strafkamp. Zijn aanhangers kwamen dinsdag op straat om hun oppositieleider te steunen. Ze eisten onder andere het ontslag van president Vladimir Poetin.