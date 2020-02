'Bijna 50.000 buitenlandse bedrijven actief in coronaregio's in China'

Het coronavirus heeft een almaar grotere impact op de economie. Tal van bedrijven en luchtvaartmaatschappijen zijn getroffen. Intussen mogen de eerste mensen hun quarantaine verlaten.

Het coronavirus blijft om zich heen slaan. In China zijn al ruim 13.000 mensen aan het virus gestorven, terwijl er 60.000 besmet raakten. Hoewel het aantal besmette gevallen de jongste dagen fors steeg, suste de Wereldgezondheidsorganisatie dat de epidemie niet wezenlijk veranderd is. De stijging is vooral te wijten aan een nieuwe meetmethode.

Buiten China is er geen dramatische stijging van het aantal besmette gevallen, al ligt het cruiseschip Diamond Princess in quarantaine voor een Japanse haven. In Europa zijn 44 mensen besmet.

De uitbraak blijft niet zonder gevolgen. Een overzicht van het jongste nieuws.

Grote economische gevolgen

Dat de uitbraak van het coronavirus wereldwijd grote economische gevolgen kan hebben, wordt nog eens bevestigd door een studie van het onderzoeksbureau Altares Dun & Bradstreet. Zo'n 50.000 buitenlandse bedrijven zijn actief in de door het virus getroffen regio's. Opvallend: Nederland staat in de top tien van zwaarst getroffen landen, naast de Verenigde Staten, Japan, Duitsland en Frankrijk. Bijna 1.000 Nederlandse bedrijven hebben filialen of dochterondernemingen in de getroffen regio's. België valt buiten de top tien.

Uit het onderzoek blijkt ook dat wereldwijd 5 miljoen bedrijven afhankelijk zijn van Chinese leveranciers uit de regio's. Wuhan, de stad waar het coronavirus uitbrak, is een transporthub in China, waardoor belangrijke bevoorradingsketens dreigen stil te vallen.

Ook de luchtvaartmaatschappijen likken hun wonden. Volgens de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO riskeren ze 4 tot 5 miljard dollar verlies te maken door de uitbraak van het virus. Zo'n 70 maatschappijen hebben al hun internationale vluchten van en naar China geannuleerd. 50 andere hebben hun vluchten verminderd. De ICAO verwacht dat de gevolgen van de corona-epidemie groter zijn dan die van de SARS-epidemie.

Eerste quarantaines voorbij

In Frankrijk hebben de eerste mensen die met speciale vluchten uit China waren geëvacueerd hun quarantaine verlaten. Het gaat om 181 personen. Ook de passagiers van het cruiseschip Westerdam mogen naar huis na twee weken ronddobberen op de Aziatische wateren. Geen enkele haven wou hen laten aanmeren uit angst dat besmette passagiers aan boord waren, maar na medische controles bleek dat niet het geval te zijn.

Ook voor onze landgenoten zit de quarantaine er bijna op. Zondagmiddag mag een eerste groep van acht Belgen naar huis. Zij testten vijf keer negatief op het virus. De twee Belgen die zondag met een Britse vlucht naar ons land kwamen, moeten nog een week langer in quarantaine blijven.

Hoewel tot nu 115 Belgen op het virus getest werden, heeft nog maar 1 Belg positief getest. Hij blijft voorlopig in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. 'Hij stelt het goed', klinkt het bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid. 'We zien in zijn bloed dat het virus langzaam afneemt, maar het is nog niet verdwenen. Daardoor kunnen we niet zeggen wanneer hij het ziekenhuis mag verlaten.'

Ook medisch personeel wordt ziek