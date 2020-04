Bill Gates zet alles in op strijd tegen corona

De Bill & Melinda Gates Foundation, de liefdadigheidsstichting van de voormalige Microsoft-topman, zal al zijn middelen - 40 miljard dollar -voortaan volledig inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Begin maart had Gates' stichting nog een grote coronastudie besteld in Leuven.

De Bill & Melinda Gates Foundation focuste de voorbije jaren vooral op projecten om ziektes als HIV, malaria en polio de wereld uit te helpen. Maar vanaf nu zullen alle teams van de organisatie worden ingezet in de strijd tegen het coronavirus, zegt Bill Gates zondag aan de Britse zakenkrant Financial Times. Gates' liefdadigheidsinstelling had tot nu toe al 250 miljoen dollar gepompt in onderzoek naar de bestrijding van het virus.