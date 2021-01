Blinken trekt Trump-lijn door: ‘Amerikaanse ambassade blijft in Jeruzalem’

Israëlische mensenrechten-ngo: ‘Israël is apartheidsstaat’

Vorige week bestempelde een grote Israëlische rechtenorganisatie Israël als een ‘apartheidsregime'. In het rapport ‘This Is Apartheid’ hekelde B'Tselem, de grootste en oudste mensenrechtenorganisatie in Israël, het Israëlische beleid. 'Aan de basis van een breed scala van Israëlische beleidsmaatregelen ligt één principe: het uitbreiden en bestendigen van de suprematie van één groep - de Joden - ten opzichte van een andere - de Palestijnen.'

Het is de eerste keer dat de explosieve term in de mond wordt genomen door de organisatie. 'Erkennen dat dit de realiteit is waarin we leven, was voor ons, als Israëlische burgers, moeilijk', klonk het.