Boeing crasht in Teheran, 176 doden

Een Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines is kort na het opstijgen in de Iraanse hoofdstad neergestort. De oorzaak is nog onduidelijk. Er zou geen verband zijn met de spanningen tussen de VS en Iran.

Het Oekraïens passagiersvliegtuig vloog van Teheran naar Kiev. Enkele minuten na het opstijgen crashte de Boeing 737-800. Alle 176 inzittenden zijn dood.

Het drie jaar oude vliegtuig zou bij het opstijgen in brand zijn gevlogen. De Iraanse luchtvaartautoriteit zei op de Iraanse omroep Chabar dat de oorzaak van het ongeval een technisch defect is. Maar het is onduidelijk op welke basis die conclusie zo snel is getrokken na de crash.

Analyse van de zwarte doos, die ondertussen is teruggevonden, moet uitsluitsel geven. Boeing stuurt bij een crash van één van zijn vliegtuigen standaard een onderzoeksteam ter plekke, maar het is nog onduidelijk of dat in dit geval ook zal gebeuren gezien de spanningen tussen Iran en de VS.

Iran vuurde in de nacht van dinsdag op woensdag een tiental raketten af op Amerikaanse militaire doelen in Irak. Er zou geen verband zijn tussen die aanval en de crash van het passagiersvliegtuig.

In de Oekraïense hoofdstad Kiev is een crisisteam bijeengeroepen. Naast minister-president Alexej Gontsjaroek behoren verschillende ministers en ook het hoofd van de buitenlandse geheime dienst tot dat team.

Nieuwe klap voor Boeing

De crash is een nieuwe tegenslag voor de al fel geplaagde vliegtuigbouwer Boeing . Al zijn toestellen van het nieuwe type 737 MAX staan sinds maart vorig jaar aan de grond na twee fatale crashes binnen een half jaar. Er zijn softwareproblemen en twee bundels draden zouden te dicht bij elkaar liggen, wat gevaar op kortsluiting geeft. Het is nog altijd onduidelijk wanneer de 737 MAX weer mag vliegen.

De 737-800 die crashte in Teheran is de voorganger van de 737 MAX.

Maandag schreef The Wall Street Journal dat Boeing overweegt extra schulden aan te gaan om de MAX-crisis uit te zweten. Op het einde van het derde kwartaal beschikte de Amerikaanse vliegtuigbouwer over circa 20 miljard dollar aan middelen.