Boris Johnson betwist 'brexitfactuur' op G7

Op de G7 heeft kersvers Brits premier Boris Johnson zich kritisch uitgelaten over de 'brexitfactuur' van 42 miljard euro. Die zou Groot-Brittannië moeten betalen als het de EU verlaat.

De G7 in de Franse badstad Biarritz is het internationale debuut van Boris Johnson, die op 24 juli Theresa May is opgevolgd als Brits premier. Een van de gespreksonderwerpen in Frankrijk is de brexit. Het vertrek van de Britten uit de EU is voorzien op 31 oktober. Maar Johson verzet zich tegen de voorwaarden die May en de EU onder haar bewind overeen zijn gekomen.

Als de uitstap er komt zonder deal, de zogenaamde harde brexit, dan is Groot-Brittannië ook niet langer juridisch verplicht om de volledige 'brexitfactuur' te betalen, meent Johnson. Hij herhaalde dat voornemen in Biarritz.

Volgens Britse media is van Johnson van plan om minder dan tien miljard pond (10,9 miljard euro) te betalen.

De EU wil de onderhandelde deal niet opnieuw open breken.

Netelige kwesties

In Biarritz zitten naast Groot-Brittannië ook Japan, Canada, Italië, de VS, Duitsland en de EU, vertegenwoordigd door president Donald Tusk, rond de tafel. Ze buigen zich over netelige kwesties als de oplopende spanningen tussen Iran en de VS, de handelsoorlog tussen de VS en China, de grote branden in het Braziliaanse Amazonewoud, de humanitaire situatie in Syrië, de 'Googletaks', een Franse heffing op techbedrijven, en de eventuele rentree van Rusland tot de machtige club.

Schermvullende weergave Amerikaans president Trump floot Frans president Macron terug in de kwestie Iran. ©EPA

Meningsverschillen

Ondanks onheilspellende berichten vooraf over de grote onderlinge meningsverschillen, liet de Amerikaanse president Trump via Twitter uitschijnen dat de top in goede verstandhouding verloopt. De vergaderingen verlopen 'zeer goed', tweette hij.

Dat bericht kon echter niet verhullen dat de meningen over bijvoorbeeld de Irankwestie danig verdeeld zijn. De Franse president Macron verklaarde voor de camera's dat hij in naam van de G7 met Iran zou bemiddelen, waarop Trump dat ontkende. Daarop stelde Macron zijn statement bij.

Donald Trump zegde vorig jaar het akkoord met Iran op waarin werd afgesproken dat het land haar nucleair arsenaal zou afbouwen, in ruil voor het verlichten van de economische sancties. De EU wil dat akkoord graag redden.