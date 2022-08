‘Boris Johnson laten vallen was een fout’

De Britse conservatieven hebben een fout gemaakt door Boris Johnson te laten vallen. Die conclusie trok minister van Transport en partijgenoot Grant Shapps zaterdag in een interview met de krant The Times.

‘De partij heeft een fout gemaakt door Boris naar de uitgang te dwingen’, oordeelt Shapps. ‘Ik erken volledig dat Boris gebreken heeft, maar we hebben allemaal op verscheidene manieren onze gebreken. We wisten op voorhand wat die van Boris waren’, aldus de minister. Shapps stelde vast dat de vertrekkende premier geen dossiervreter is en soms sneller had moeten reageren op zaken die fout liepen.

Natuurkracht

Maar volgens Shapps had de partij naar het totaalplaatje moeten kijken. Hij wijst erop dat Johnson de brexitimpasse heeft opgelost en een succesvolle vaccinatiecampagne tegen het coronavirus op de rails heeft gezet. ‘Hij had die natuurkracht om zaken gedaan te krijgen. Boris was allicht de enige persoon die de persoonlijkheid en de creativiteit heeft om dat te doen’, meent de minister.

Johnson had begin juli na massale kritiek uit de conservatieve partij zijn ontslag aangekondigd. Hij zag geen andere uitweg meer nadat tientallen regeringsleden opstapten uit protest tegen zijn regeerstijl.

Lockdownfeestjes

In zijn driejarig verblijf in Downing Street 10 stapelde de premier de schandalen op. Er waren de berichten over illegale lockdownfeestjes tijdens de pandemie. De fatale nekslag kwam er toen bleek dat Johnson een partijlid een belangrijke functie had gegeven hoewel hij wist dat er tegen de man aantijgingen van seksueel wangedrag waren geuit.

Opvolging