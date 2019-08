Boris Johnson loopt zich warm voor internationale vuurdoop

De Britse premier trekt woensdag en donderdag naar Berlijn en Parijs voor brexitoverleg én neemt volgend weekend deel aan de G7-top in Biarritz. De Europese en wereldleiders wachten zijn debuut op het internationale toneel in spanning af.

Boris Johnson heeft volgende week wat te vieren. Dinsdag is het precies vier weken geleden dat hij officieel uitgeroepen is tot de winnaar van de voorzittersverkiezingen bij de Conservatieve partij. Die overwinning effende voor hem meteen ook het pad naar Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier in Londen.

In die maand vormde het Verenigd Koninkrijk zijn actieterrein. De oud-burgemeester van Londen trok naar Wales, Schotland en Noord-Ierland. In Londen rolde hij dan weer de rode loper uit voor John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van Amerikaans president Donald Trump.

Brexit

Maar steeds stond een onderwerp centraal: het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Er ging amper een dag voorbij of de Britse premier drukte zijn landgenoten op het hart dat de brexit op 31 oktober voltrokken wordt, met of zonder scheidingsakte, en met of zonder instemming van het Britse parlement.

We zijn blij met elk bezoek. Ik zal tot de laatste dag blijven praten om oplossingen te vinden. Maar een ding kan ik verzekeren: we zijn op elke situatie voorbereid, zelfs op een harde brexit. Angela Merkel Duitse kanselier

Of de Britten en de EU op een ordentelijke manier een streep trekken onder hun huwelijk, hangt volgens Johnson helemaal van Brussel af. De Europese leiders moeten met nieuwe voorstellen op de proppen komen, luidde het de voorbije weken steevast vanuit Downing Street 10.

Die boodschap gaat Johnson de leiders van de grootste economieën van de eurozone, Duits kanselier Angela Merkel en Frans president Emmanuel Macron, volgende week tijdens zijn eerste overzeese trip nog eens persoonlijk overbrengen. Woensdagavond houdt de Britse premier halt in Berlijn, een dag later belt hij bij het Elysée aan.

Internationale vuurdoop

Of hij van zijn gesprekspartners het antwoord zal krijgen waarop hij hoopt, is een andere zaak. 'We zijn blij met elk bezoek. Ik zal tot de laatste dag blijven praten om oplossingen te vinden. Maar een ding kan ik verzekeren: we zijn op elke situatie voorbereid, zelfs op een harde brexit', zei Merkel zondag.

Sommige Europese diplomaten vrezen dat Johnson, al dan niet opgehitst door Amerikaans president en brexitpleitbezorger Donald Trump, dat internationale toneel wel eens zou kunnen aangrijpen om Brussel de zwartepiet toe te schuiven voor de brexitimpasse.

Johnsons bezoek aan Merkel en Macron komt er aan de vooravond van zijn internationale vuurdoop. Die beleeft de Britse premier volgend weekend in het Franse Biarritz tijdens de top van de G7, de belangrijkste industrielanden ter wereld.

Officieel staat de strijd tegen ongelijkheid centraal op die bijeenkomst. Maar de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, de toekomst van de nucleaire deal met Iran en de onrust in Hongkong komen ongetwijfeld ook aan bod. De deelnemers zullen voortdurend op eieren moeten lopen en elk woord moeten wikken en wegen om geen van hun gesprekspartners voor het hoofd te stoten in hun verklaringen over die dossiers.

Reputatie

De aanwezigheid van Boris Johnson leidt tot extra nervositeit, zeker in Europese kringen. De voorbije weken is er nauwelijks contact geweest tussen de nieuwe Britse regering en de Europese toppolitici. Een kans om een vertrouwensrelatie op te bouwen is er niet geweest. De reputatie van de Britse premier - een stokebrand die nooit verlegen zit om een straffe uitspraak - is niet van die aard om de Europese leiders met een gerust hart naar Biarritz te doen afzakken.

