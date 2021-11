Boris Johnson racet tegen de klok naar hogere klimaatambitie

Met de finale van de klimaatonderhandelingen in zicht doet de Britse premier Boris Johnson in Glasgow een ultieme oproep tot meer ambitie van de hele wereld. Een klimaatdooi tussen de VS en China geeft perspectief.

De Britse orkestleider van de klimaatonderhandelingen in Glasgow, Alok Sharma, houdt de maat erin. Woensdagochtend stelde zijn team een eerste ontwerpverklaring voor de top voor. Die leest als één langgerekte oproep tot meer ambitie, zowel wat betreft klimaatinspanningen als financiële hulp voor kwetsbare landen. 'Ik wil de top vrijdagavond beëindigen,' benadrukte Sharma.

Om de finale van de klimaatonderhandelingen extra kracht bij te zetten, zakte premier Boris Johnson woensdag opnieuw af naar Glasgow. Vorige week, bij de start van de conferentie ontving Johnson meer dan honderd staatshoofden en regeringsleiders op een zogenaamde 'Leaders meeting'. Die bijeenkomst leverde weinig nieuwe ambities op.

De afwezigheid van de Chinese president Xi Jinping, zijn Russische collega Vladimir Poetin en de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, de vertegenwoordigers van enkele van de meest vervuilende landen, gold als een duidelijk signaal. 'Als de top in Glasgow mislukt, zal dat een 'gigantische' en langdurende terugslag voor de wereld zijn,' orakelde Johnson.

Intussen hebben de onderhandelingen wel al wat troostprijzen opgeleverd. Zo beloven meer dan honderd landen de ontbossing een halt toe te roepen tegen 2030; meer dan veertig landen beloven geen geld meer te steken in buitenlandse investeringen in fossiele energieprojecten in het buitenland. Meer dan honderd landen beloven ook de uitstoot van methaan, een krachtig maar kortlevend broeikasgas, met minstens 30 procent te verminderen tegen 2030 en de vooruitgang jaarlijks te meten.

2040 Tientallen landen bekeren zich op de klimaattop in Glasgow tot een uitfasering van fossiele wagens tegen 2040.

Woensdag kwam er nog een nieuwe belofte, die de steun geniet van een grote groep landen en autoproducenten: tegen 2040 is er geen ruimte meer voor wagens die rijden op fossiele brandstoffen. Dat is iets later dan de deadline die de Europese Unie zichzelf al stelde: nieuwe auto's op benzine of diesel mogen vanaf 2035 niet meer verkocht worden. Toch ontbreken, net als bij de andere klimaatbeloftes belangrijke namen: China, de Verenigde Staten en Duitsland tekenden niet mee; Toyota en Volkswagen gaven eveneens niet thuis.

Meer ambitie

De belangrijkste knopen in de onderhandelingen zijn nog altijd dezelfde als bij het begin van COP26, de klimaatconferentie in Glasgow. Essentieel gaat het om drie punten. De eerste is meer nationale ambitie voor het verminderen van de CO2-uitstoot. De tweede meer geld voor de arme landen bij klimaatdrama's zoals overstromingen of extreme hittegolven en geld dat hen toelaat zich structureel aan te passen aan klimaatverandering.

Tenslotte moeten er gezamenlijke regels komen voor de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. Het belangrijkste knelpunt technisch maar zeer politiek belangrijk: hoe ervoor zorgen dat de prijs voor een ton CO2 die verhandeld wordt in de wereld, overal op dezelfde manier wordt berekend en geverifieerd.

De Britse ontwerptekst erkent dat dat de temperatuur op aarde sinds de industriële revolutie gemiddeld al met 1,1 graden steeg en dat dit nu al 'in elke regio gevoeld wordt'. Omdat het koolstofbudget van de wereld binnenkort opgesoupeerd is, moeten de ambities uit het klimaatakkoord van Parijs gehaald worden: een opwarming van minder dan 2 graden Celsius en liefst een beperking tot 1,5 graden.

De klimaatambities moeten omhoog, en vooral de volgende tien jaar is 'versnelde actie' nodig. Met de huidige beloftes is de verwachte uitstoot in 2030 nog altijd 13,7 procent hoger dan in 2010, luidt de waarschuwing. De ontwerpverklaring vraagt een optrekking van de uitstootvermindering met 45 procent tegen 2030 en naar klimaatneutraliteit tegen het midden van de eeuw. Landen die achterop hinken qua ambitie worden 'opgeroepen' om al volgend jaar met verfriste plannen te komen.

Ook de ambitie voor financiële hulp aan de meest kwetsbare landen moet omhoog: wat op tafel ligt is ontoereikend. Bovendien moet even veel geld gaan naar een structurele aanpassing aan klimaatverandering als aan het verzachten van klimaatleed. De ontwerptekst roept de rijkere landen op de klimaatinspanningen die waren vastgelegd op 100 miljard dollar per jaar 'minstens te verdubbelen'. Ook de privésector en financiële sector moeten hun duit in het zakje doen.

China en VS

De tekst herhaalt ook een Brits voorstel dat vorige week steun kreeg van enkele tientallen landen om steenkool en fossiele investeringen in het buitenland te bannen. Beide beloftes vallen slecht in steenkoollanden of olielanden. Maar ook hier blijft het bij een oproep, zonder verbintenis. De slottekst moet immers door alle bijna 200 landen worden goedgekeurd.

Bovendien is een dooi merkbaar tussen de twee grote antagonisten, China en de VS. De Amerikaanse president Joe Biden was vorige week erg kritisch over de afwezigheid van de Chinese leider Xi op de klimaattop. Intussen zijn de plooien tussen de VS en China door de respectieve klimaatonderhandelaars gladgestreken. De Verenigde Staten en China kwamen woensdag met een gezamenlijke verklaring. Daarin beloven ze acties in de jaren twintig om de opwarming te beperken tot 1,5 graden en hun klimaatplan bij te vijzelen.

Het is echt bemoedigend dat landen die het over zoveel zaken oneens waren, nu gezamenlijke grond vinden voor wat de grootste uitdaging is voor de mensheid vandaag. Frans Timmermans Europees klimaatchef