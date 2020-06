Bosbranden teisteren poolgebied

Door de klimaatverandering is het ongewoon warm in het poolgebied. Afgelopen zaterdag liep de temperatuur in de noordoostelijke Siberische stad Verchojansk op tot 38 graden Celsius. Dat is een record. Gemiddeld is het er in juni 20 graden. Die warmte leidt er niet alleen toe dat de poolkappen smelten, ook bosbranden teisteren tegenwoordig het poolgebied.