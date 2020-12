Bouw van omstreden gaspijpleiding hervat

Aan het miljardenproject Nord Stream 2 wordt al jaren gewerkt. De gaspijplijn van 2.460 kilometer moet het mogelijk maken aardgas van Rusland naar Duitsland te vervoeren via de Baltische Zee. Het project zit in zijn laatste fase. Een schip begon vrijdag met een 2,6 kilometer lange verbinding.

Nord Stream 2 is het tweede luik van het project van 10 miljard euro. De nieuwe pijplijn moet Rusland in staat stellen om dubbel zoveel gas te leveren dan met Nord Stream 1, die sinds 2012 operationeel is. Jaarlijks zou het om 55 miljard kubieke meter gas gaan.