Brand kathedraal Nantes is mogelijk aangestoken

Het orgel in de kathedraal van Nantes werd grotendeels vernield. Er is een vermoeden van brandstichting.

Deze ochtend heeft een zware brand gewoed in de kathedraal van Nantes. De politie start een onderzoek naar mogelijke brandstichting.

De verontwaardiging in Frankrijk is zeer groot. Niet alleen omdat het de tweede brand is die het monument treft en het trauma van de brand in Notre Dame nog niet helemaal verwerkt, maar nog meer vanwege een mogelijk geval van brandstichting.Drie brandhaarden

De brand was niet te vergelijken met de zeer zware brand die dezelfde kathedraal al trof in 1972 of met de katastrofale brand vorig jaar in de Parijse Notre Dame. Het kerkorgel in Nantes werd wel grotendeels vernield en er sprongen glasramen.

Er werden drie verschillende brandhaarden ontdekt. Een ter hoogte van het orgel, en een aan de rechterkant en een aan de linkerkant van het schip, meldt de Franse pers.