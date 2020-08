Brégançon, het Élysée-aan-zee

De Franse president Emmanuel Macron ontvangt donderdag de Duitse kanselier Angela Merkel in het Fort de Brégançon. Macron doet er alles aan om het presidentiële zomerpaleis meer diplomatieke allure te geven.

Tussen de wijngaarden van Bormes-les-Mimosas, op een rots die 35 meter boven de Middellandse Zee uitsteekt, ligt het fort van Brégançon. In zijn huidige vorm dateert het uit de zeventiende eeuw, maar de eerste vestigingen gaan terug tot de vroege middeleeuwen.

De huidige politieke geschiedenis van het fort begon in 1963, toen de Franse staat het in handen nam. Het moest het zomerpaleis van de president worden. Toenmalig president Charles de Gaulle probeerde het uit in 1964. Het werd een ramp: de hitte, de muggen en een te klein bed bezorgden de president een afschuwelijk verblijf. Het lot van het fort leek beschoren, maar toch werd het in 1968 de officiële residentie van de president. De Gaulle liet er ook een weg aanleggen, zodat het fort voortaan met een wagen te bereiken was.

De opvolger van De Gaulle, Georges Pompidou, omarmde het Élysée-aan-zee. Hij nam er ongedwongen vakantie en was een graag geziene gast in Bormes-les-Mimosas en omstreken. Ook zijn opvolger Valéry Giscard d'Estaing verbleef er graag. Hij reed persoonlijk de 700 kilometer tussen het Élysée en het fort. Onder impuls van beiden werd de inrichting vernieuwd en gemoderniseerd.

In 1981 kwam met François Mitterrand de eerste socialistische president van de Vijfde Republiek aan de macht. Geheel in de geest van die tijd luidde het eerst dat een president 'geen tweede verblijf nodig had'. Mitterrand was niet de man van het zuiden en de Côte d'Azur maar van de oceaan en de bergen in het zuidwesten.

Toch zou hij er als eerste diplomatieke gesprekken voeren. In 1985, in volle Koude Oorlog, nodigde hij er de Duitse bondskanselier Helmut Kohl uit voor overleg. Tien jaar later, tijdens het paasweekend, gaf Mitterrand er een persconferentie om de alarmerende berichten over zijn gezondheidstoestand de kop in te drukken.

Paparazzi

Levensgenieter Jacques Chirac, de opvolger van Mitterrand, was dol op het strand en de omgeving. De Chiracs hielden van het fort. Zijn vrouw en kinderen kwamen er zelfs als de president er niet was.

Een stel paparazzi veroorzaakte in 2001 wel een hele rel. Volgens mediaberichten werd Chirac 'dans le plus simple appareil' (naakt dus) gefotografeerd toen hij met een verrekijker keek naar een helikopter die opsteeg van het jacht van de gebroeders Schumacher. De foto's zijn nooit gepubliceerd.

Iets ernstiger was het toen Chirac er dat jaar ook de Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika ontving om de relaties tussen beide landen te verbeteren. En de bewoners van Brégançon applaudisseerden langdurig voor hem toen hij in april 2007 een laatste bezoek bracht.

Schermvullende weergave Toenmalig president Nicolas Sarkozy met zijn vrouw Carla Bruni op het privéstrand van het Fort de Brégançon. ©REUTERS

Chiracs opvolger Nicolas Sarkozy kwam nauwelijks naar het fort. Hij gebruikte dat vooral voor overleg met zijn ministers. In 2008 kwam de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice wel op bezoek. Ze besprak er met Sarkozy de situatie in Georgië, dat toen onder Russische dreiging stond.

De tweede socialistische president, François Hollande, had helemaal niks met het fort van Brégançon. Hij bracht er één vakantie door met Valérie Trierweiler. Beiden waren erg onwennig als ze over de markt van Bormes-les-Mimosas liepen.

Hollande opende het buitenverblijf van de Franse presidenten wel voor het grote publiek, dat het tijdens het zomerseizoen kon bezoeken. De privévertrekken bleven afgesloten. Geleide bezoeken zijn nog altijd mogelijk.

Schermvullende weergave Informeel overleg tussen president Emmanuel Macron en de Britse premier Theresa May op 3 augustus 2018 in het fort van Brégançon. ©REUTERS

Oude glorie herstellen

Het fort van Brégançon moet volgens Macron een hoofdrol spelen in de Franse diplomatie.

De heropstanding van het fort kwam er onder de huidige president, Emmanuel Macron. Van bij het begin van zijn mandaat beloofde de president de oude glorie van het fort te herstellen en hij hield woord. De intrede van de Macrons was meteen onderwerp van controverse: ze lieten een zwembad van 34.000 euro aanleggen in 2018. Dat jaar kwam ook de Britse premier Theresa May op bezoek, in volle brexitcrisis.

Macron is een trouwe bezoeker van het Élysée-aan-zee, waar hij de eerste drie weken van augustus verblijft. Het fort van Brégançon moet volgens de president een hoofdrol spelen in de Franse diplomatie.

Schermvullende weergave De Russische president Vladimir Poetin op bezoek bij president Macron en zijn vrouw Brigitte in de tuin van het fort van Brégançon. ©Photo News

Hij opende meteen met zwaar geschut: in 2019 ontving hij de Russische president Vladimir Poetin. Dat was in hoge mate een politieke zet. Enkele dagen voor de G7-top in Biarritz, waar Poetin niet welkom was, probeerde Macron de relaties met 'de grote buur' op te warmen.