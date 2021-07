Britse premier Johnson brak geen regels met omstreden luxevakantie

Met zijn - door een zakenman bekostigde - luxetrip naar de Caraïben heeft de Britse premier Boris Johnson geen gedragsregels gebroken, oordeelt een parlementaire commissie in het Verenigd Koninkrijk.

Na de klinkende verkiezingsoverwinning op 12 december 2019 waarbij hij Therasa May mocht opvolgen als Britse premier, trok Boris Johnson met zijn verloofde - tegenwoordig echtgenote - Carrie Symonds naar het privé-eiland Mustique om er uit te blazen tijdens de kerstvakantie.

Op zich niets mis mee, ware het niet dat er achteraf onduidelijkheid ontstond over wie die vakantie betaald had. Britse parlementsleden moeten grote donaties - zoals reizen - aangeven. Omdat Johnson naast premier ook nog parlementslid is, gelden die regels ook voor hem.

Onderzoek

De Britse premier gaf netjes aan dat zakenman David Ross het verblijf, met een waarde van ongeveer 15.000 pond (17.500 euro), bekostigd had. Alleen ontkende die belangrijke geldschieter van de Conservatieve Partij dat initieel, om daarna bij te sturen met een mededeling dat het om een 'cadeau in natura' ging. Het resultaat was dat het Committee on Standards begin mei een onderzoek instelde.