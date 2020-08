Britse regering gomt 5.000 overlijdens uit Covid-19-statistieken

Na de invoering van een nieuwe manier van tellen heeft de Britse overheid woensdag 5.000 sterfgevallen uit de officiële statistieken van Covid-19-overlijdens verwijderd. Voortaan publiceert het Verenigd Koninkrijk dagelijks alleen nog het aantal sterfgevallen dat te betreuren is binnen 28 dagen na een positieve coronatest.

Voordien was er geen 'vervaldag' na een positieve coronatest. De Britse overheid voert die nieuwe methodologie in omdat er volgens academici door de oude manier van tellen een overschatting was van het aantal Covid-19-overlijdens, van Britten die mogelijk als gevolg van een andere aandoening waren gestorven.