Britten plannen migranten die het Kanaal oversteken terug te sturen

In de strijd tegen illegale migranten heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken de opdracht gegeven om boten met migranten op Britse wateren terug te sturen naar het Europese vasteland. Frankrijk reageert ontzet.

Volgens verschillende Britse media heeft het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken de kust- en grenswacht gevraagd om kleine bootjes met migranten niet langer naar de Engelse kust te begeleiden. De autoriteiten zouden de toestemming geven om de vaartuigen terug te drijven, maar 'alleen in heel uitzonderlijke omstandigheden' en als de situatie veilig wordt geacht, zegt een overheidsbron aan de openbare omroep BBC.

Behalve verboden onder internationaal zeerecht zijn pushbacktechnieken ook gevaarlijk omdat de migranten vaak met velen in kleine en gammele bootjes varen. De controversiële demarche van de Britten volgt op een overleg dat de Britse minister Priti Patel woensdag had met haar Franse evenknie Gérald Darmanin. Hoewel Patel op Twitter schreef dat ze van de overtochten 'een topprioriteit' wilde maken, gingen de twee excellenties zonder concreet resultaat uiteen.

Uit cijfers van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat maandag alleen al 785 mensen de overtocht gewaagd hebben. De gunstige weersomstandigheden van de afgelopen dagen zijn daar niet vreemd aan. Bovendien heeft het Verenigd Koninkrijk een aantrekkingskracht bij vluchtelingen, omdat het er niet verplicht is een identiteitskaart op zak te hebben. Velen trekken naar Frankrijk - en in mindere mate België - om van daaruit een oversteek te wagen.

In totaal deden dit jaar al 13.500 migranten een oversteekpoging op het Kanaal, dat als een van de meest drukbevaren scheepvaartroutes ter wereld geldt. Ter vergelijking: tijdens het jaar 2020 ging het om 8.400 mensen.

Frankrijk reageert ontsteld op de plannen. Eerder deze week schreef Darmanin in een brief aan de Britse overheid dat zijn regering zulke praktijken niet aanvaardt, omdat de 'bescherming van mensenlevens op zee voorrang heeft'. De minister van Binnenlandse Zaken waarschuwde dat de instructie de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen kan schaden. Donderdag herhaalt hij op Twitter dat de instructie onwettelijk is.

Brexit

Door de brexit is het voor het Verenigd Koninkrijk niet evident vluchtelingen effectief terug te sturen. Zelfs de Britse vakbond van het grens- en douanepersoneel denkt dat het systeem onwerkbaar zijn. 'Je kan dit niet doen met een vaartuig dat op een of andere manier kwetsbaar is. En nog belangrijker: je hebt de toestemming van de Fransen nodig', zegt Lucy Moreton van de Immigration Services Union (ISU) aan de BBC.

Met een geforceerde terugkeer wordt het probleem verplaatst in Europa. 'Als de Britten na de brexit iets willen doen aan irreguliere migratie, mogen ze gerust de buitengrenzen van de EU mee versterken. Screenen wie de Unie binnenkomt, bescherming geven aan wie dat nodig heeft en terugsturen wie hier niet hoort te zijn', zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) aan Belga.

Ook Carl Decaluwé, de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, vindt de Britse maatregelen geen goed idee. 'Ik vermoed niet dat erdoor extra bootjes aan onze kust zullen terechtkomen, maar het gaat mij bovenal om het principe. Het is levensgevaarlijk om de oversteek te maken. Als er mensen op het water zijn, moeten ze gered worden', reageert hij aan De Tijd.

