Britten schrappen heffingen op Amerikaanse import

Om een handelsdeal met de VS dichter bij te brengen heft de Britse regering een resem taksen op die ze Amerikaanse producten had opgelegd.

De heffingen passen in een Europees-Amerikaans conflict over illegale overheidssubsidies voor vliegtuigbouwers. Dat geschil sleept al 15 jaar aan. Zowel de VS als de EU stapten naar de Wereldhandelsorganisatie (WHO). De VS om de Europese steun aan het Frans-Duitse Airbus aan te klagen, de EU voor de Amerikaanse staatssteun aan Boeing.

We willen het conflict de-escaleren en tot een onderhandeld akkoord komen zodat we onze handelsrelatie met de VS kunnen versterken. Liz Truss Britse minister van Internationale Handel

De WHO gaf Washington vorig jaar gelijk, waarop de VS voor 7,5 miljard dollar douanetarieven kon opleggen op producten uit de Europese Unie. In november stelde de WHO de EU eveneens in het gelijk, waarop die tot 4 miljard dollar aan tarieven kon opleggen op Amerikaanse importproducten.

Liz Truss, de Britse minister van Internationale Handel, kondigde woensdag aan dat het Verenigd Koninkrijk die heffingen op 1 januari opdoekt. Volgens Europese ambtenaren zouden de heffingen voor het Verenigd Koninkrijk dan sowieso vervallen, omdat de EU als geheel naar de WHO stapte en de Britse boedelscheiding nakend is.

De Amerikaanse sancties golden onder meer voor Schotse whisky. The Scotch Whisky Association, die de export naar de VS het afgelopen jaar met 30 procent zag afnemen, noemt de beslissing 'bemoedigend' en hoopt op een gelijkaardige actie van de Amerikaanse regering.

Aanvaardbare regeling

De beslissing betekent niet automatisch dat de VS de invoerheffingen op Britse producten laten varen. De Amerikaanse WHO-claim richtte zich niet alleen op de EU in het algemeen, maar specifiek ook op Spanje, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Die vier landen zijn verantwoordelijk voor de staatssteun aan Airbus.

'We willen het conflict de-escaleren en tot een onderhandeld akkoord komen, zodat we onze handelsrelatie met de Verenigde Staten kunnen versterken', zegt Truss. 'We tonen de VS dat we menen dat we dit geschil, dat geen van beide landen ten goede komt, willen beƫindigen.' De regering zegt de heffingen wel opnieuw in te voeren als onvoldoende 'vooruitgang richting een aanvaardbare regeling' wordt geboekt.

Biden

Voor de Britten is een handelsdeal met de VS, na de EU hun tweede belangrijkste handelspartner, prioritair. In 2018 bedroeg de wederzijdse export met de EU 714 miljard euro, die met de VS 217 miljard euro. De verkozen Amerikaanse president Joe Biden lijkt alvast niet gehaast om gesprekken aan te knopen. 'Ik ga geen nieuwe handelsakkoorden aan voor ik in eigen land orde op zaken heb gesteld', zei hij vorige week.