'Buitenlandse fans niet welkom op Olympische Spelen'

Buitenlandse fans zijn komende zomer niet welkom op de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio. De coronapandemie woedt nog te fors.

Volgens het Japanse persagentschap Kyodo zal het organisatiecomité van de Spelen de beslissing later deze maand officieel bekrachtigen, na overleg met het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Ook de knoop over een mogelijke capaciteitslimiet voor de stadions, die dus enkel toegankelijk zullen zijn voor supporters uit Japan, wordt in april doorgehakt.