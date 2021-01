Buitenlandse investeringen krijgen klap van 42 procent

De directe buitenlandse investeringen liepen in het coronajaar 2020 met 42 procent terug naar 859 miljard dollar (706 miljard euro). China ontving de meeste investeringen.

De stroom van directe buitenlandse investeringen is in 2020 afgezwakt van 1.500 miljard naar 859 miljard dollar. Het is geleden van de jaren 90 dat er nog zo weinig grensoverschrijdende investeringen waren, blijkt uit de jongste Investment Trends Monitor van de Unctad, een divisie van de Verenigde Naties.

In de ontwikkelde economieën was de terugval het grootst: min 69 procent, van 730 miljard dollar in 2019 naar nog 229 miljard vorig jaar. De investeringen naar landen in ontwikkeling hadden minder te lijden onder de coronaperikelen. Ze daalden 'maar' met 12 procent van 702 miljard naar 616 miljard dollar. De landen in ontwikkeling haalden zo 70 procent binnen van de grensoverschrijdende directe investeringen.

China hield in de coronastorm goed stand. Het kreeg voor 163 miljard dollar directe buitenlandse investeringen binnen, een stijging van 4 procent, en kroonde zich in 2020 tot de grootste ontvanger van grensoverschrijdende investeringen.

Europa

Europa ontving 66 procent minder buitenlandse investeringen. Vooral het Verenigd Koninkrijk zag de inkomende investeringsstroom opdrogen, een gevolg van onder meer de brexit.

Zweden daarentegen tekende in 2020 dubbel zoveel buitenlandse investeringen op als in 2019. In Spanje stegen de investeringen met 52 procent als gevolg van onder meer de overname van de telecomoperator Másmóvil door Amerikaanse investeringsfondsen, een deal van 3 miljard euro (3,24 miljard dollar).

De Investment Trends Monitor geeft geen cijfers voor België.

Gezondheidszorg

Hoewel de experts van de Unctad een economisch herstel verwachten, zien ze niet meteen een sterke opleving van de buitenlandse investeringen in 2021 omdat de onzekerheid over de coronapandemie blijft wegen. Daardoor blijven investeerders voorzichtig.