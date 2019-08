Bulgaarse volgt allicht Lagarde op aan hoofd IMF

De IMF-functie was vacant nadat topvrouw Christine Lagarde door de Europese regeringsleiders gekozen was als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB).

'Ik feliciteer Kristalina Georgieva met de uitkomst van de Europese stemming. Ik wens haar veel succes', tweette hij. De aanstelling is nog niet afgeklopt. Maar er is een officieuze afspraak dat een Europeaan het IMF mag leiden, terwijl de VS de Wereldbankbaas mogen benoemen.