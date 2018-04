CD&V en Open Vld scharen zich achter Michel

Open Vld en CD&V laten in een reactie op de bombardementen van de VS, Groot-Brittanië en Frankrijk op Syrische doelwitten weten zich achter premier Charles Michel te scharen.

"We steunen en begrijpen de gezamenlijke actie in Syrië. Het gebruik van chemische wapens is een 'rode lijn' en zal dat altijd blijven. Premier Charles Michel kan op Open Vld rekenen. Wij staan achter hem en steunen ten volle zijn oproep tot politieke onderhandelingen", twittert Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten zaterdagnamiddag in het Engels.