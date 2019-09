Canadese premier door het stof voor 'blackface'-foto

In volle kiescampagne is er ophef over de foto uit 2001, waarop Justin Trudeau verkleed is als Aladdin, inclusief donkere schmink.

De bewuste foto werd gepubliceerd door Time Magazine. Hij werd genomen tijdens een galafeest met het thema 'Arabische nachten' en werd gepubliceerd in het jaarboek van de school waar Trudeau destijds les gaf. Op de foto is een 29-jarige Trudeau te zien met een tulband, een gewaad en donkerbruine schmink op zijn gezicht, handen en nek.

'Ik had me verkleed als Aladdin en had make-up aan', aldus Trudeau aan de Canadese televisiezender CBC. 'Ik had dat niet mogen doen. Ik had beter moeten weten, maar dat was niet het geval. Ik heb heel veel spijt.' De premier gaf ook toe dat hij schmink droeg voor een talentenshow toen hij in de middelbare school zat.

Blackface

De 'blackface' dateert uit de negentiende eeuw, toen blanke acteurs zich zwart schilderden om zwarten te spelen. Vandaag wordt die praktijk als racistisch beschouwd. Verschillende bekende mensen zijn, vooral in de Verenigde Staten, de laatste jaren in opspraak gekomen toen foto's opdoken waarop ze zich als zwarte hadden verkleed. Tv-presentatrice Megyn Kelly verloor zelfs haar show op NBC omdat ze het blackface-fenomeen verdedigde.