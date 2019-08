Canadese premier op vingers getikt rond corruptiezaak

Al in februari verklaarde de voormalige Canadese premier van Justitie, Jody Wilson-Raybould, dat de regering haar onder grote druk had gezet om het Canadese bouw- en ingenieursbedrijf SNC-Lavalin, dat verdacht werd van corruptie rond het betalen van steekpenningen in Libië, uit de wind te houden. Premier Justin Trudeau wou niet dat het bedrijf werd vervolgd en drong aan op een schikking, uit vrees dat het uit Canada zou vertrekken en er zo 9.000 banen zouden sneuvelen.