Chaotische exodus uit schrik voor taliban

De razendsnelle machtsgreep door de taliban heeft een massale, chaotische exodus uit Afghanistan op gang gebracht. De Belgische regering stuurt militaire evacuatievluchten naar Afghanistan.

Nadat de fundamentalistische moslimbeweging zondag Kaboel had veroverd, trachtten duizenden Afghanen maandag de luchthaven te bereiken. Hallucinante beelden gingen de wereld rond van wanhopige burgers die zich vastklampten aan een vliegtuig. Daarbij vielen zeker zeven doden, waarna Amerikaanse militairen, die de site controleren, tijdelijk alle vluchten stopten.

Tegelijk proberen westerse landen zo snel mogelijk hun ambassadepersoneel en onderdanen te repatriëren. De Belgische regering besliste maandag een luchtbrug met vier militaire toestellen in te leggen. Buitenlandse Zaken probeert in te schatten hoeveel Belgen, vaak met Afghaanse roots, in het land wonen. Vermoedelijk enkele tientallen. Een ambassade in Kaboel heeft ons land al jaren niet meer. Het contact verloopt via Islamabad in buurland Pakistan.

De regering belooft ook Afghanen te evacueren die de voorbije jaren de Belgische deelname aan de NAVO-missie bijstonden, vaak als tolk of fixer. Het zou gaan om zo’n 30 personen. Staatssecretaris voor Asiel Sammy Mahdi (CD&V) maakte dan weer een U-bocht en laat tot nader order geen afgewezen Afghaanse asielzoekers meer terugsturen.

Vernedering

Amerikaans president Joe Biden zond maandag 1.000 extra troepen naar Kaboel om er de luchthaven te beschermen. Net zoals de Britten in de 19de en het begin van de 20ste eeuw drie faliekante oorlogen in Afghanistan uitvochten, en het Rode Sovjetleger er in 1989 roemloos de aftocht blies, eindigt de langste oorlog van de Verenigde Staten ooit in blinde paniek en een totale vernedering.

Eind 2001 verdreven de VS de taliban, die in Afghanistan de architecten van de terreuraanslagen van 9/11 huisvesten: Osama bin Laden en zijn terreurbeweging Al Qaeda. Twee decennia en honderdduizenden doden later lijkt alles weer bij af. Sinds Biden dit voorjaar de belofte van zijn voorganger Donald Trump waarmaakte en alle Amerikaanse troepen terughaalde, begonnen de taliban aan hun heroveringstocht.

Eerst viel het platteland, de voorbije week werden de 34 provinciehoofdsteden een voor een ingenomen. Met als pijnlijke climax het paleis van president Ashraf Ghani, die eerder was gevlucht, in Kaboel. Hoewel de VS zo’n 86 miljard dollar pompten in materieel en training voor het Afghaanse leger, bood dat amper weerstand.

Biden

'Amerikaanse troepen kunnen en zullen niet langer een oorlog voeren die Afghanistan zelf niet wil voeren', weerlegde Biden de kritiek op de snelle Amerikaanse exit maandag in een toespraak.

Veel Afghanen vrezen een terugkeer van het schrikbewind dat de taliban voerden toen ze tussen 1996 en 2001 de macht hadden. Volgens de extreme shariawet werden televisie en muziek verboden. Vrouwen hadden geen rechten. Wrede executies waren legio. Anno 2021 proberen de taliban zich een milder imago aan te meten. ‘Niemands leven, bezit en eer zullen worden geschaad’, beloofde een woordvoerder. Nu al sijpelen echter gruwelberichten van afrekeningen binnen.

