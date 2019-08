China: 'VS onderschatten onze vastberadenheid beter niet'

De Franse president Emmanuel Macron zei zaterdag bij de opening van de G7-top in Biarritz dat hij hoopt dat de handelsoorlog tussen China en de VS zou de-escaleren.

Tarieven

'Pesterig'

China is niet aanwezig op de G7-top in Biarritz, maar de handelsoorlog zal er ongetwijfeld over de tongen gaan. De hele G7-top belooft explosief te worden, met thema's zoals de Brexit, de handelsoorlog en de brand in het Amazonewoud.