China: 'We zullen vechten tot het bittere eind'

Het handelsconflict tussen de twee grootste economieën dreigt te escaleren. Welke wapens heeft China nog tegen de VS? En wat kunnen de gevolgen zijn, ook voor China?

Onze correspondent in Peking

Peking slaat opnieuw terug nadat de Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd op nog eens 100 miljard dollar aan Chinese goederen importheffingen te gaan invoeren. China zegt in reacties dat het een dialoog prefereert, maar stelt tegelijkertijd bereid te zijn ‘tegen elke prijs’ te vechten 'tot het bittere einde'.

As iemand een oorlog start, vechten we terug.

‘Deze protectionistische provocaties gaan tegen de natuur in van een vrije markt’, zei buitenlandwoordvoerder Lu Kang. ‘Als iemand een oorlog start, vechten we terug’, voegde een woordvoerder van het ministerie van Handel daar vrijdag aan toe op een extra ingelaste persconferentie. ‘We hebben een gedetailleerd plan. China is voorbereid’.

War of words

Het grootste deel in deze ‘war of words’ betreft tot nu toe onderhandelingsretoriek: behalve de reeds ingevoerde heffingen op staal en aluminium gaat het vooralsnog om geplande, nog niet uitgevoerde, handelsbelemmeringen.

Nadat Trump zijn lijst had uitgerold waarin hij voorstelde heffingen te introduceren op circa 50 miljard dollar aan Chinese exportproducten, sloegen de Chinezen al met gelijke munt terug.

Peking kwam onverwacht met een lijst die opgeteld uitkomt op hetzelfde bedrag, waarin het na varkensvlees nu ook rundvlees en sojabonen dreigt te belasten met een heffing van 25 procent. Iets waarmee de Chinezen vooral leken te mikken op rode staten als Iowa en Minnesota, plekken waar Trump kan rekenen op een grote achterban. Reden voor de Amerikaanse president om weer terug te slaan, nu met een dubbel zo groot pakket.

Overeenstemming

Al wordt er hoog spel gespeeld, experts rekenen er nog altijd op dat de twee kemphanen uiteindelijk tot overeenstemming kunnen komen. ‘In China noemen we dit weiji’, verwijst hoogleraar politieke economie Wang Yong van de Universiteit van Peking naar het Chinese woord voor crisis, opgemaakt uit de karakters voor gevaar en kans. Vooralsnog lijkt het eerste boven het laatste te prevaleren.

Als de VS wil komen onderhandelen, gaan we graag het gesprek met ze aan. Maar dat moet wel op een eerlijke en gelijkwaardige manier zijn. Wang Schouwen Onderminister van Handel

Trump hoopt dat de Chinezen naast het opheffen van hindernissen in markttoegang ook problemen rond de bescherming van intellectuele eigendommen aanpakken. De Chinezen zeggen dat de deur openstaat. ‘Als de VS wil komen onderhandelen, gaan we graag het gesprek met ze aan’, zei viceminister van Handel Wang Shouwen eerder deze week. ‘Maar dat moet wel op een eerlijke en gelijkwaardige manier zijn.’

Vooralsnog wordt er formeel gezien niet onderhandeld. Het ministerie van Handel zegt dat er al maanden niet inhoudelijk gepraat is met de VS, en dat China niet bereid is te onderhandelen zolang de VS haar handelsretoriek in stand houdt.

Andere opties

Gezien de relatief beperkte export van goederen vanuit de VS naar China, afgelopen jaar ruim 130 miljard dollar, zullen de Chinezen op zoek moeten naar andere opties, willen ze terug te slaan met gelijke munt.

De dienstensector is een optie. In theorie kan China, als grootste investeerder in Amerikaanse staatsobligaties, besluiten haar belang in ‘treasuries’ af te bouwen, maar dat lijkt in deze fase uitgesloten. ‘China is een verantwoordelijke investeerder op de internationale kapitaalmarkten’, zei onderminister Zhu Guangyao daar woensdag over.

Consument treffen

Logischer lijkt het dat China bij een vervolgstap kiest de consument in te schakelen. In eerdere gevallen, bijvoorbeeld in de rel met Zuid-Korea over een Amerikaans raketafweergeschut, werden buitenlandse bedrijven in China gepakt. Niet alleen mochten Koreaanse popartiesten niet meer optreden in China. Ook werden Chinese groepsreizen naar Zuid-Korea verboden, en kregen de Supermarkten van Lotte te maken met een doelgerichte consumentenboycot. Zoiets zou China nu ook kunnen beslissen.

Weinig hoop in WHO

Voor China biedt dit mogelijkheden om meer liberaliseringen door te voeren, en de markt verder te openen. Daarbij kan wat externe druk soms helpen. Wang Yong Hoogleraar

China kondigde eerder al aan beroep aan te tekenen bij de Wereldhandelsorganisatie tegen de stappen van de VS. Een organisatie die aan macht heeft moeten inboeten. Volgens een voormalige rechter bij de handelsclub zouden de Amerikanen de regels ‘toepassen waar het uitkomt, en negeren waar dat voordeliger is’. Iets wat de Chinezen, die toch al weinig op hebben met het internationale systeem dat grotendeels is opgebouwd voordat de luiken in het Rijk van het Midden openden, hoofdbrekens bezorgt.

Positief voor China