China bereidt eigen heffingen voor tegen VS

De Chinese overheid heeft een lijst met mogelijke invoerheffingen op Amerikaanse producten bekendgemaakt. Daarmee dient Peking de VS van antwoord.

De Chinese reacties logen er niet om. 'Als iemand een handelsoorlog begint tegen China, dan zullen we vechten tot het einde', zei Cui Tankai, de Chinese ambassadeur in de VS, op de Chinese staatstelevisie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel noemde de Amerikaanse heffingen 'een verachtelijk precedent'.