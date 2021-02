China brengt aardmetalen in stelling als wapen tegen VS...

China werkt aan de inperking van de export van zeldzame aardmetalen. Dat kan de hightech- en defensie-industrie in de VS zware schade toebrengen.

De Chinese autoriteiten vroegen de industrie onlangs in kaart te brengen hoe zwaar Amerikaanse en Europese bedrijven getroffen worden door een exportbeperking van zeldzame aardmetalen. Dat meldde Financial Times dinsdag op basis van anonieme bronnen. De demarche wijst erop dat China overweegt de zeldzame aardmetalen in te zetten als een economisch wapen in de gespannen relatie met de Verenigde Staten.

Met zeldzame aardmetalen wordt verwezen naar 17 metalen, met intrigerende namen als erbium, europium, scandium en ytterbium. Die zijn essentieel voor de productie van een breed gamma aan hoogtechnologische producten, zoals elektrische auto's, zonnepanelen, windmolens, magneten en batterijen. Kortom, zonder zeldzame aardmetalen valt de technologische industrie helemaal stil.

80% Productie China is goed voor 80 procent van de productie van zeldzame aardmetalen.

China heeft daarbij een stevige troefkaart in handen. Het land is goed voor zowat 80 procent van de productie van zeldzame aardmetalen en het beschikt over de grootste voorraad. Dat kan een belangrijk wapen zijn in de snel ontwikkelende technologische wedloop tussen China en de VS, waarbij gewezen president Donald Trump bijvoorbeeld de export van gevoelige technologie bemoeilijkte.

De machtswisseling in het Witte Huis lijkt niet te leiden tot een dooi in de relaties. President Joe Biden heeft al laten weten dat hij druk wil blijven zetten op het Chinese regime, onder meer door uitvoerbeperkingen. Maar in tegenstelling tot zijn voorganger wil hij daarbij samenwerken met westerse bondgenoten. Anticiperend op een escalatie staan de Chinezen klaar om terug te slaan met een beperking van de export van zeldzame aardmetalen.

De maatregel zou volgens ingewijden vooral gericht zijn tegen de Amerikaanse militaire industrie. 'De regering wil weten of de VS in de problemen komen bij de productie van F-35's als China een exportverbod oplegt', zei een Chinese functionaris aan Financial Times. Voor de productie van een gevechtsvliegtuig van dat type is 427 kilogram aan zeldzame aardmetalen nodig, leert een onderzoek van de denktank van het Amerikaanse Congres.

Een ander motief voor de exportbeperking is dat China de zeldzame aardmetalen zelf nodig heeft voor zijn snel groeiende hightechsector. Volgens onderzoek lag de vraag de afgelopen vijf jaar een pak hoger dan de binnenlandse productie. En dus moesten de Chinezen zelf zeldzame aardmetalen invoeren uit Myanmar. De economische planners in Peking hebben volgens analisten de nood onderschat.

Het is niet de eerste keer dat China de zeldzame aardmetalen inzet als ultiem drukkingsmiddel. Nadat in 2010 een geopolitiek conflict uitgebroken was met Japan, schortte China de export naar het buurland meteen op. En op het hoogtepunt van de handelsoorlog met Trump dreigde China in 2019 de uitvoer naar de VS op te schorten. Dat gebeurde uiteindelijk niet maar de Amerikanen moesten wel hogere handelstarieven slikken.

Het Pentagon zei vorig jaar dat dringend moet worden ingegrepen om de afhankelijkheid van China terug te schroeven.

Door zulke chantagepraktijken doen steeds meer landen pogingen om hun eigen productie op te krikken. In tegenstelling tot wat de naam suggereert zijn zeldzame aardmetalen niet zo zeldzaam. Alleen is de ontginning en verwerking een duur proces, dat bovendien zeer milieuvervuilend is. Om die reden besteedden veel landen de productie van aardmetalen uit aan China.

Het Pentagon zei vorig jaar dat dringend moet worden ingegrepen om de afhankelijkheid van China terug te schroeven. In het Congres waarschuwde een topfunctionaris van het ministerie van Defensie voor een 'reële kwetsbaarheid', bijvoorbeeld door strategische voorraden van zeldzame aardmetalen op te bouwen en de binnenlandse productie te hervatten.