China dwingt Trump in het defensief met creatie grootste vrijhandelszone

De Amerikaanse president Donald Trump groet zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in de marge van de G20-bijeenkomst in 2019.

President Trump voelt zich in de hoek geduwd door een nieuw vrijhandelspact onder regie van China. Dus lijkt hij voor het eerst in jaren op te zullen draven voor een economische top.

De Amerikaanse president Donald Trump is dan toch van plan eind deze week deel te nemen aan de top van staats- en regeringsleiders van de APEC, de organisatie van 21 landen rond de Stille Oceaan. Dat lieten bronnen in het Witte Huis woensdag weten aan het persagentschap Reuters. Eerder had Trump laten weten dat hij verstek zou laten gaan voor de virtuele bijeenkomst.

Getrouw aan zijn protectionistische geloofsleer toonde Trump nooit veel interesse voor een samenwerking met de APEC-partners. De enige keer dat hij een top bijwoonde, was in 2017, zijn eerste jaar in het Witte Huis. Een jaar later blokkeerden de VS zelfs de slotverklaring uit onenigheid met China, een primeur. Nu zou Trump toch opdagen, uit vrees dat zijn collega Xi Jinping de APEC-top kaapt.

De koerswijziging heeft te maken met het vrijhandelsakkoord dat 15 landen in Azië en de Stille Oceaan zondag sloten. Met het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) creëerden ze in een klap de grootste vrijhandelszone ter wereld. Met een gezamenlijk bruto binnenlands product van ruim 24.000 miljard dollar zijn de 15 leden goed voor bijna een derde van de wereldeconomie.

Trumps isolationisme

De ondertekening van de handelsdeal werd vooral gezien als een overwinning voor China, dat volop profiteerde van Trumps beslissing om niet in het project te stappen. Het was een gouden kans voor China om zichzelf op te werpen als de heraut van de internationale samenwerking die opbokst tegen Trumps isolationisme. 'Dit is een triomf voor het multilateralisme en de vrijhandel', zei de Chinese premier Li Keqiang zondag.

Het RECP moet op termijn leiden tot lagere invoerheffingen, extra investeringen en de vrijheid van verkeer van goederen in een regio van Nieuw-Zeeland en Australië over Zuidoost-Azië tot China en Japan. Maar zover is het nog niet. Na de formele ondertekening van de oprichtingsakte moeten de 15 lidstaten de deal nog ratificeren. Dat kon nog jaren aanslepen, zeker in landen als Australië en Japan, die toch argwanend staan tegenover China.

Geostrategische agenda

Het is immers duidelijk dat China zich met het akkoord profileert als de sterke man in Azië en omstreken. Naast een duidelijke economische component omvat het RECP ook een geostrategische agenda. Peking nam in 2012 het initiatief voor de vrijhandelszone als reactie op de plannen van toenmalig Amerikaans president Barack Obama om een vrijhandelsverdrag te lanceren in de regio. Met zijn Trans-Pacific Partnership (TTP) wou Obama de opmars van China stuiten.

Amper enkele dagen nadat hij begin 2017 zijn intrek had genomen in het Witte Huis, draaide Trump de plannen van zijn voorganger de nek om door de VS terug te trekken uit het verdrag. Wat restte was een verwaterde versie - het zogenaamde CPTTP - dat echter geen bedreiging vormde voor de positie van China. Toch zette Peking de onderhandelingen over een eigen vrijhandelsverdrag voort.