China laat Britse diplomaat vrij

De politie van Shenzen, een miljoenenstad net over de grens met Hongkong, maakte zaterdag bekend dat het Simon Cheng had vrijgelaten.

Cheng zou vijftien dagen lang opgesloten zijn voor het schenden van regels die de openbare orde moeten vrijwaren, zo stelde de politie op Weibo, een berichtendienst à la Twitter. Volgens de Chinese politie heeft Cheng bekentenissen afgelegd. Dat valt niet na te gaan, want er was geen openbare zitting.

In Hongkong zelf gaan de protesten tegen de autoriteiten ondertussen onverminderd door. De manifestaties speelden zich voornamelijk af in de wijk Kwun Tong, een industriële voorstad van Hongkong. Vier metrostations werden er preventief gesloten, maar manifestanten daagden toch met duizenden op.

De politie maakte voor het eerst in tien dagen weer gebruik van traangas. Ze reageerden daarmee op betogers die Molotovcocktails gooiden. Er waren geen meldingen van gewonden. Er was zaterdag vrije toegang tot de luchthaven. Betogers hadden nochtans beloofd enkele belangrijke transportschakels onder druk te zetten.

Het protest in Hongkong was aanvankelijk gericht tegen een uitleveringswet, waarmee burgers uit Hongkong gemakkelijk overgedragen konden worden aan de Chinese autoriteiten. Die belandde al snel in de koelkast. Maar daarna was de geest uit de fles. Betogers vragen nu onder meer 'volledige democratie'.