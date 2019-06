China opent onderzoek naar Amerikaanse pakjesverdeler FedEx

Volgens Chinese media opent China een onderzoek naar FedEx omdat de Amerikaanse pakjesverdeler de rechten en belangen van zijn (Chinese) klanten ernstig geschaad heeft. Eerder deze week verontschuldigde FedEx zich nog voor foute leveringen in opdracht van Chinees telecombedrijf Huawei Technologies. Twee pakjes, die bedrijfsdocumenten bevatten die van Japan naar China moesten worden verscheept, bleken terechtgekomen in de Verenigde Staten. FedEx gaf aan dat het om een vergissing ging, maar Huawei meldde dat het zijn relatie met FedEx zou herbekijken.

Vanaf vandaag, 1 juni, trekt China de importtarieven van meer dan 2.400 Amerikaanse goederen op van 10 naar 25 procent. De maatregel is een vergelding voor de verhoogde importtaksen die de VS op 10 mei doorvoerde. China zal in een witboek zijn positie in de handelsoorlog met de VS uit de doeken doen. Zondag wordt het witboek bij een persconferentie openbaar gemaakt.