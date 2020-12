China sluit coronakritische journaliste op

De burgerjournaliste Zhang Zhan is door de Chinese overheid veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. Zhan bracht vanuit Wuhan verslag uit over de uitbraak van het coronavirus.

'Compleet ontredderd.' Zo omschrijft een advocaat van Zhang Zhan haar reactie op de uitspraak van de Chinese rechtbank. De burgerjournaliste is veroordeeld tot vier jaar cel voor 'het verzinnen van leugens en het kwaadwillig verspreiden van valse informatie over Covid-19 in Wuhan'. Het proces duurde enkele uren.

Eind vorig jaar was Wuhan, de hoofdstad van de oostelijke provincie Hubei, ground zero van de coronapandemie. De eerste gevallen zouden er opgedoken zijn op een vismarkt, waarna het virus aan een verwoestende reis rond de wereld begon. Zhan zakte in februari vanuit Sjanghai af naar Wuhan om er net als vele andere journalisten over de Chinese virusaanpak te berichten.

Terwijl de overheid bezig was de eerste uitbraak van Covid-19 onder controle te krijgen ontstond korte tijd de mogelijkheid voor journalisten om aan de strenge censuur van het regime te ontsnappen. In China is amper sprake van een vrije pers. De overheid probeert krampachtig het narratief uit te dragen dat ze de uitbraak van het virus vlekkeloos heeft aangepakt.

Voor Zhan, een 37-jarige voormalige advocate, was een alarmerend bericht van een inwoner de trigger om naar Wuhan te trekken. In livestreams en blogberichten, die onder meer verschenen op YouTube en de razend populaire chat- en betaalapp WeChat, beschreef ze hoe het er in de ziekenhuizen aan toeging. In een van de video's is te zien hoe patiënten zuurstof toegediend krijgen in de gang van het ziekenhuis.

Misschien heb ik een rebellerende ziel. Maar de waarheid is belangrijk. Waarom mag ik die niet vastleggen? Zhang Zhan Journaliste

Dat ze met die video's mogelijk de toorn van het regime over zich afriep, deerde Zhan weinig. In 2019 werd ze al eens opgepakt in Sjanghai omdat ze haar steun uitsprak voor de activisten in Hongkong, die protesteerden tegen de groeiende Chinese invloed. 'Misschien heb ik een rebellerende ziel', zegt ze in een video waar de BBC de hand op kon leggen. 'Maar de waarheid is belangrijk. Waarom mag ik die niet vastleggen?'

Dankbaarheid

Toen apparatsjiks van de Communistische partij in Wuhan verkondigden dat de inwoners een 'opleiding in dankbaarheid' zouden moeten krijgen om de overheid te bedanken voor haar inspanningen tegen de pandemie, ging Zhan de straat op om voorbijgangers te interviewen. 'Is dankbaarheid die je moet aanleren geen valse dankbaarheid?', zei ze achteraf. 'We zijn volwassenen. Dankbaarheid moeten we niet aanleren.'

Het vacuüm dat begin 2020 was ontstaan, verdween snel. President Xi Jinping schakelde een versnelling hoger en riep op 'de publieke opinie strikter te reguleren'. Honderden journalisten geaffilieerd aan staatsmedia werden naar Wuhan gestuurd. Dokters die waarschuwden voor de situatie werden rigoureus de mond gesnoerd. In een van haar eerste video's waarschuwde Zhan dat twee andere kritische burgerjournalisten spoorloos verdwenen waren.