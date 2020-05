China steunt dan toch onafhankelijk coronaonderzoek

In een poging de internationale kritiek te smoren en het laken naar zich toe te trekken in het steeds hardere machtsspel met de VS doneert de Chinese president Xi Jinping 2 miljard dollar aan de Wereldgezondheidsorganisatie.

In volle coronacrisis, die ook steeds meer de geopolitieke spanningen tussen de supermachten China en de Verenigde Staten blootlegt, hebben de 194 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) maandag hun jaarlijkse vergadering in een virtuele vorm afgetrapt. Met een videoboodschap kondigde president Xi Jinping alvast aan dat China een onafhankelijk onderzoek naar de wereldwijde corona-aanpak steunt.

China heeft altijd met openheid, transparantie en verantwoordelijkheid gehandeld. Xi Jinping Chinese president

Dat is best opmerkelijk, aangezien China, waar de pandemie losbarstte, zich tot dusver furieus kantte tegen elk onderzoek. De internationale kritiek en druk werden echter te groot om een regelrechte boycot vol te houden.

Chinese dreiging

In de slotverklaring, waarvoor bij de stemming dinsdag een tweederdemeerderheid nodig is, zal wel met geen woord gerept worden over China of Wuhan, het epicentrum van de Chinese crisis. Of Peking ook echt zonder controle onafhankelijke inspecteurs zal toelaten? Weinig waarschijnlijk. En exemplarisch voor het Chinese spierballengerol om al te grote kritiek te smoren: net maandag voerde het zware importheffingen in op gerst uit Australië, een van de eerste landen dat een onafhankelijk onderzoek vroeg. Eerder zwakte ook de Europese Unie al haar kritiek op de Chinese aanpak en propaganda danig af.

Peking zette honderdduizenden Chinezen op vliegtuigen richting Milaan, New York en de rest van de wereld om het virus te zaaien. Peter Navarro China-adviseur van Amerikaans president Donald Trump

Niettemin trachtte Xi maandag internationale goodwill te herwinnen, ten koste van zijn Amerikaanse collega Donald Trump. De Amerikaanse regering verwijt Peking veel te laat de internationale gemeenschap ingelicht te hebben over de corona-uitbraak, en aanvankelijk te weinig gedaan te hebben om die in te dijken.

Trump trekt ook de officiële these in twijfel dat het virus overgedragen is van dier op mens op een markt in Wuhan, en stelt dat het ontwikkeld werd in een laboratorium. Zijn adviseur Peter Navarro ging dit weekend zelfs zover Peking ervan te beschuldigen 'honderdduizenden Chinezen op vliegtuigen richting Milaan, New York en de rest van de wereld gezet te hebben om het virus te zaaien'.

2 miljard

Xi herhaalde maandag dat 'China altijd met openheid, transparantie en verantwoordelijkheid gehandeld heeft'. Tegelijk kondigde hij aan dat China liefst 2 miljard dollar doneert aan de WGO om de coronapandemie te helpen counteren. Dat is een enorm bedrag, als je weet dat het WGO-budget voor 2020 en 2021 4,8 miljard dollar bedraagt, en China de voorbije twee jaar maar 86 miljoen bijdroeg.

Trump daarentegen zette de Amerikaanse bijdrage aan de WGO, goed voor zo'n 900 miljoen of bijna 20 procent van de werkingsmiddelen, stop uit onvrede met de volgens hem te lakse houding van het VN-orgaan jegens Peking. Ook zoeken de VS naar hun eigen coronavaccin, terwijl de WGO net een gecöordineerde aanpak nastreeft.

Publiek goed

Ook hier trachtte Xi zich maandag op te werpen als tegengewicht voor Trump, die al langer grote minachting toont voor internationale instellingen. 'De ontwikkeling en het gebruik van een Chinees vaccin, zodra het voorhanden is, zullen een mondiaal publiek goed worden', beloofde Xi. Dat daar ook geopolitieke Chinese verwachtingen aan gekoppeld worden, lijdt geen twijfel.