China stuurt opnieuw bemande vlucht naar eigen ruimtestation

De Chinese raket Shenzhou-13 is vrijdag met drie ruimtevaarders, onder wie ook een vrouw, aan boord succesvol gelanceerd richting het ruimtestation Tiangong, Chinees voor 'Hemels Paleis'. Zhai Zhigang, Wang Yaping en Ye Guangfu zijn vrijdag om 18.23 uur (00.23 uur lokale tijd) opgestegen. Zij zullen zes maanden in de ruimte blijven, een record voor China.

De drie taikonauten, zoals Chinese ruimtevaarders worden genoemd, waren te zien door middel van een camera in de cockpit. Aan de buitenkant van de Shenzhou-13 was ook een camera geplaatst, waarop de lancering goed te zien was. De Chinese vicepremier Han Zheng was aanwezig bij het vertrek.