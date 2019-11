China woest op steun VS voor Hongkongse protesten

Een anti-Chinese demonstrant in Hongkong bedankt de Amerikaanse president Donald Trump voor zijn steun aan de protesten.

Peking dreigt met vergeldingsacties en zet druk op het overleg over het beëindigen van de handelsoorlog met de VS.

De Amerikaanse president Donald Trump ondertekende twee wetten die steun uitspreken voor de prodemocratische demonstranten in Hongkong. Beide wetsvoorstellen waren vorige week vrijwel unaniem aangenomen door het Amerikaanse Congres.

Een van de wetten vereist dat de VS jaarlijks controleren of Hongkong genoeg autonomie heeft om zijn speciale handelsstatus met Amerika te behouden. Ook stelt de wet dat Washington met sancties moet optreden tegen mensenrechtenschendingen in de stadstaat. De andere wet verbiedt de Amerikaanse export van wapens als traangas, pepperspray en rubberkogels naar de Hongkongse politie.

Interne aangelegenheden

China riep meteen de Amerikaanse ambassadeur in Peking, Terry Branstad, op het matje. Een verantwoordelijke van het ministerie van Buitenlandse Zaken riep de VS op zich 'niet meer te bemoeien met de situatie in Hongkong en de interne Chinese aangelegenheden'.

Een nieuwe Amerikaanse wet verbiedt de export van wapens als traangas, pepperspray en rubberkogels naar de Hongkongse politie.

Peking kondigde ook 'stevige tegenmaatregelen' aan als de Amerikaanse regering de wetten toepast. Buitenlandse Zaken had eerder deze week al gewaarschuwd dat de VS 'alle consequenties zullen dragen' als Trump de wet ondertekent.

De ruzie werpt een schaduw op het aanslepende handelsoverleg tussen Peking en Washington. Beide partijen werken al maanden aan een compromis om een einde te maken aan hun verschroeiende handelsoorlog. Ondanks veel geruchten is er echter geen teken van een doorbraak.

Respect voor Xi

In een verklaring zei Trump 'respect' te hebben voor de Chinese president Xi Jinping. Ook sprak hij de hoop uit dat 'de leiders van China en Hongkong in staat zullen zijn op vriendschappelijke wijze hun geschillen op te lossen'.