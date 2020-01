Chinees nieuwjaar wakkert vrees voor verspreiding coronavirus aan

Mensen dragen mondmaskers in het treinstation van Peking, waar het dezer dagen bijzonder druk is wegens Chinees nieuwjaar.

Met miljoenen Chinezen die de komende dagen rondreizen vanwege Chinees nieuwjaar, is het alle hens aan dek om de verspreiding van een nieuw coronavirus te verijdelen.

De Chinese autoriteiten bevestigden dinsdag dat het virus met de code 2019-nCov overgedragen kan worden van mens op mens. Bovendien maakten ze bekend dat een zesde dode was gevallen.

Het nieuwe coronavirus dook afgelopen december op in de miljoenenstad Wuhan. Inmiddels zijn 223 gevallen van besmetting bekend, vooral in China. Het gros van de zieken bevindt zich in Wuhan, maar ook in Peking en Sjanghai zijn al mensen besmet. Buiten China zijn er twee gevallen bekend in Thailand en telkens een in Japan en Zuid-Korea.

In quarantaine

De uitbraak van het zogenaamde Wuhanvirus leidde wereldwijd tot ongerustheid. Verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, Australië en een rist Aziatische landen, kondigden al extra controles aan op luchthavens. Australië bevestigde dat een man in quarantaine wordt gehouden. Er wordt onderzocht of hij besmet is.

Ook in China zijn de autoriteiten waakzaam. Op 25 januari is het Chinees nieuwjaar en de Chinezen hebben dan een week lang vakantie. Zoals elk jaar brengt dat een enorme volksverhuizing teweeg waarbij miljoenen Chinezen het land doorkruisen om familie te bezoeken of uitstapjes te maken. Dat vergroot de kans op een verspreiding van het virus.

SARS-epidemie

Daarmee dreigt een herhaling van de SARS-epidemie die eind 2002, begin 2003 het leven kostte aan 648 Chinezen. Het SARS-virus verspreidde zich vanuit de provincie Guangdong, een belangrijk industrieel centrum, toen arbeidsmigranten tijdens de nieuwjaarsvakantie hun geboortedorpen bezochten.

Een groot verschil met de SARS-epidemie is wel dat de Chinese autoriteiten veel alerter en opener zijn geworden. Zeventien jaar geleden kreeg China bakken kritiek omdat het te laat internationaal alarm sloeg. Volgens critici leek het alsof de Chinese overheid de uitbraak van het dodelijke virus in de doofpot wilde stoppen.

Wereldgezondheidsorganisatie

Ditmaal werd het nieuwe coronavirus opgespoord enkele weken nadat het eerste geval was opgedoken op een markt in Wuhan. Het leverde Peking lof op van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die bevestigde dat China tegenwoordig een performant systeem heeft om de uitbraak van ziektes te monitoren.