Chinese geste koelt handelsoorlog niet

President Xi Jinping belooft de Chinese economie meer open te stellen voor buitenlandse investeerders. Een dreigende handelsoorlog met de VS is daarmee echter allerminst afgewend.

Op het Boao Forum voor Azië, het Chinese equivalent van het Wereld Economisch Forum in Davos, heeft president Xi Jinping gisteren een ‘vierpuntenplan’ voorgesteld dat ‘zo snel mogelijk’ de buitenlandse toegang tot ’s werelds tweede economie moet vergemakkelijken. Hoewel een timing en details ontbraken, werd de speech als een olijftak gezien waarmee Xi de dreiging van een handelsoorlog met de Verenigde Staten wat trachtte weg te wuiven. Terstond veerden de beurzen van Azië over Europa tot Wall Street op.

We zullen dit jaar de importheffingen op auto’s en andere producten fors verlagen. Xi Jinping chinese president

Zo beloofde Xi dat buitenlandse investeerders weldra een meerderheidsbelang in of zelfs totale controle over Chinese banken en verzekeraars kunnen verwerven. Ook in de auto-, scheepsbouw- en luchtvaartsector zouden buitenlanders niet langer verplicht zijn een joint venture aan te gaan met een lokale speler, waarin ze nu slechts een belang van maximaal 50 procent kunnen nemen. Voorts, zei Xi, ‘zullen we dit jaar de importheffingen op auto’s en sommige andere producten fors verlagen’. Tot slot kondigde de president aan dat buitenlandse investeerders juridisch beter beschermd worden, onder meer door intellectueel eigendom meer te respecteren.

Geste aan Trump

Daarmee leek Xi, zonder zijn Amerikaanse collega bij naam te noemen, rechtstreeks tegemoet te komen aan de kritiek van Donald Trump. Die herinnerde er maandagavond, luttele uren voor Xi op het podium klom, nogmaals aan dat China 25 procent taksen heft op de import van Amerikaanse wagens, terwijl in de VS maar een heffing van 2,5 procent geldt voor buitenlandse wagens. ‘Klinkt dat als eerlijke vrijhandel?’, tweette Trump. ‘Neen, dat klinkt als idiote handel.’

Die frustratie leidde er vorige week toe dat de VS voor 50 miljard dollar sancties op Chinese producten aankondigden, bovenop de eerdere importheffingen op buitenlands staal en aluminium. Onmiddellijk stelde China voor hetzelfde bedrag aan vergeldingsmaatregelen in het vooruitzicht op Amerikaanse import.

Vrees voor clash blijft

De vrees voor een regelrechte clash tussen ’s werelds grootste twee economieën, vorig jaar goed voor een bilaterale handel van 636 miljard dollar, blijft echter legitiem. Xi herhaalde gisteren eigenlijk hoofdzakelijk wat hij vorig jaar al eens beloofde in Davos. Veel veranderde er sindsdien niet aan de Chinese afscherming van zijn enorme markt. ‘Daden spreken luider dan woorden’, was dan ook de lauwe reactie van het Witte Huis.

Vooruitgang met een genadeloos protectionistisch China blijft onbereikbaar. peter navarro adviseur van amerikaans president donald trump

Vooral kwam die omdat de bredere geopolitieke bekommernis van de VS onbeantwoord blijft, en ook zal blijven. Trump, en veel andere westerse bondgenoten, laken dat hun bedrijven in China, via de gedwongen joint ventures, hun knowhow moeten prijsgeven. Het enorme communistische staatsapparaat tracht zo zijn missie ‘Made in China 2025’ te realiseren: de Chinese ‘fabriek van de wereld’ omturnen in een hoogtechnologische wereldmacht, die knabbelt aan de Amerikaanse dominantie. Daarbij worden sectoren geviseerd als robotica, artificiële intelligentie, biotech en geavanceerde machinebouw.

Massale overheidssubsidies

Xi mag dan beloven die ‘diefstal van intellectueel eigendom’, zoals Trump het noemt, aan te pakken, nooit zal hij afwijken van het plan via massale overheidssubsidies de economische reconversie van zijn land te realiseren. Net dat is nochtans wat Amerikaanse onderhandelaars vorige week eisten tijdens discrete gesprekken met Peking, onthulde het financiële persagentschap Bloomberg gisteren. Voor Liu He, Xi’s vicepremier en economische tsaar, het sein om de onderhandelingen meteen stop te zetten.

Volgens Bloomberg had Peking wel beloofd het handelsoverschot met de VS - vorig jaar 375 miljard dollar - met 50 miljard te verlagen, onder meer door meer Amerikaanse producten te kopen. Onvoldoende, vonden Trumps gezanten. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken concludeerde maandag dan ook dat handelsgesprekken met de VS voorlopig ‘onmogelijk’ zijn. In de krant Financial Times kwam Trumps handelsadviseur Peter Navarro, een notoire havik die het boek ‘Death by China’ schreef, tot dezelfde conclusie: ‘Vooruitgang met een genadeloos protectionistisch China blijft onbereikbaar.’

