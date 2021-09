Chinese stroomtekorten doen vrezen voor nog meer leveringsproblemen

In China liggen fabrieken stil door almaar grotere elektriciteitstekorten. Daardoor stijgt de kans dat niet alle eindejaarscadeaus onder de kerstboom raken in Europa.

Koud herfstweer, lage steenkoolvoorraden en strengere uitstootnormen leiden in het noordoosten van China - de aan zee gelegen exportregio van het land - tot almaar grotere stroomproblemen. Tijdens de piekuren is vorige week al een stroombeperking ingevoerd, waarbij werd gevraagd geen energie-intensieve toestellen zoals microgolfovens te gebruiken. Nu valt de elektriciteit er volgens staatsmedia almaar vaker en langer uit.

De problemen doen zich voor in minstens tien provincies. Stroomtekorten zetten niet alleen gezinnen in het donker maar doen ook fabrieken stilvallen. Daarom wordt gevreesd voor nieuwe problemen in het produceren en verschepen van computerchips. Dat chiptekort plaagt al maanden de opstart na de coronaschok.

Eson Precision, dat componenten levert aan Apple, liet zondagavond weten dat het zijn fabriek ten westen van Sjanghai tot donderdag stillegt. Het zegt dat te doen op vraag van de lokale overheid.

Suezkanaal

Al sinds de herstart na de coronacrisis loopt de logistieke wereldhandel stroef. Dat komt omdat de ongelijke heropstart - waarbij het ene land nog in lockdown was en het andere niet - internationale vaarroutes in de war stuurde. Soms waren producenten van onderdelen nog in lockdown, soms zaten containers geblokkeerd in een afgesloten haven en soms konden schepen wel vertrekken uit een haven maar mochten ze nog niet aanmeren in een andere.

De stroomproblemen kunnen het produceren en verschepen van computerchips bemoeilijken.

Daar kwam de blokkage van het Suezkanaal door de Ever Given bovenop, evenals de brexit. Omdat goederen vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk nu een douanegrens over moeten, worden ze vaker in containers verscheept, waardoor containers schaarser zijn geworden. Om die reden wordt al een tijdje gevreesd dat niet alle cadeaus voor de eindejaarsfeesten op tijd worden gemaakt en verscheept om nog onder de kerstboom te raken.

Inflatie en olie

De logistieke problemen duwen niet alleen de kosten van goederen omhoog, maar ook de olieprijs. De prijs voor een vat ruwe Brent-olie is maandag boven 80 dollar gestegen, het hoogste peil sinds oktober 2018.