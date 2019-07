Christine Lagarde eerste niet-econoom aan hoofd Europese Centrale Bank

De Franse 'financiële rockster' Christine Lagarde wordt de eerst niet-econoom, en eerste vrouw, aan het roer van de Europese Centrale Bank.

Met de benoeming van Lagarde als voorzitter van de Europese Centrale Bank zijn 's werelds twee machtigste centraal bankiers juristen. In de VS leidt de jurist Jerome Powell sinds begin 2018 de Federal Reserve (Fed). Voor Lagarde is het de eerste job als centraal bankier.

De 63-jarige Française is sinds 2011 de eerste vrouwelijke algemeen directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. De instelling, die kapseizende landen bijstaat met financiële hulp en advies, haalde tijdens Lagardes ambtstermijn vooral het nieuws als onderdeel van de ‘trojka’ die Griekenland de duimschroeven aandraaide.

Rockster

Lagarde bevestigde er haar reputatie van competente onderhandelaar en charmante consensusbouwer. Een financiële rockster was geboren, aldus gewezen IMF-hoofdeconoom Kenneth Rogoff. Diezelfde kwaliteiten had ze eerder tentoongespreid als Franse minister van Financiën en Economie van 2007 tot 2011, alweer als eerste vrouw.

In die functie belandde ze mee in de cockpit van de strijd tegen de financiële crisis. Ze verwierf er respect voor de manier waarop ze de onderhandelingsmacht van Frankrijk uitspeelde in forums als de G8 en G20. Ze clashte daarbij soms met Hank Paulson, toenmalig minister van Financiën van de VS.

Angelsaksisch

Aan haar liefde voor de Angelsaksische cultuur en manier van denken zal het niet gelegen hebben. Ze kreeg die ingelepeld door haar ouders, een professor en een lerares, en via haar studie in de VS op haar 18de, kort nadat haar vader overleden was. Na haar terugkeer naar Frankrijk werd ze tot twee keer toe afgewezen door de eliteschool voor Franse bestuurders ENA.

Lagarde maakte nadien carrière bij het Amerikaanse advocatenkantoor Baker & McKenzie, waar ze zich toelegde op fusies en overnames en kartelzaken. 18 jaar later was ze er opgeklommen tot de eerste vrouwelijke voorzitter van het topadvocatenkantoor.

Tapie

In 2005 belandde ze in de Franse politiek, eerst als minister van Handel, vervolgens van Landbouw en tot slot van Financiën onder president Nicolas Sarkozy. Haar beslissing om een rechtszaak tussen de Sarkozy-getrouwe Bernard Tapie en een bank naar een arbitragepanel te sturen – met een uiteindelijke miljoenenschadevergoeding voor Tapie – leverde haar wel een veroordeling voor nalatigheid op in 2016.