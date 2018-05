Conte weigert Italiaans premier te worden

Giuseppe Conte (53) was zondagavond bij president Sergio Mattarrela die zijn zegen moest geven over de lijst met ministers. Bedoeling was dat twee populistische en eurosceptische partijen, de Lega en de Vijfsterrenbeweging, een regering zouden vormen. Woensdag hadden zij bij wijze van compromis Conte naar voren geschoven als formateur.

Italianen opnieuw naar de stembus?

Zondag had de leider van de Lega, Matteo Salvini, ermee gedreigd dat 'er geen regering zal zijn indien er voorwaarden worden gesteld'. 'Wanneer wij de zekerheid hebben vrijelijk te kunnen werken, dan ben ik morgen in functie', zei Salvini. Wanneer hij dit niet zou zijn, dan moeten de Italianen opnieuw naar de stembus.

Tevoren hadden Italiaanse media bericht dat Mattarella zijn veto had gesteld tegen de kandidaat die de Lega naar voren had geschoven voor de portefeuille van Financiën, met name eurocriticus Paolo Savona. Bij de verkiezingen van 4 maart was de Vijftsterrenbeweging met 32 procent van de stemmen als sterkste uit de bus gekomen, coalities van partijen niet meegerekend. Niemand behaalde een duidelijke meerderheid in het parlement.