Corona jaagt overheidsschuld rijke landen boven WO II-niveau

In de late jaren vijftig van de vorige eeuw boomden vele economieën nog. De groei bedroeg bijvoorbeeld gemiddeld zo'n 5 procent per jaar in Frankrijk en Canada, bijna 4 procent in de VS, meer dan 8 procent in Duitsland en Japan en bijna 6 procent in Italië.

Het contrast met vandaag is groot. De voorbije jaren groeide de economie van de VS, het VK en Duitsland met zo’n 2 procent per jaar. In Japan en Frankrijk kwam de economische groei dichter bij 1 procent uit, terwijl de Italiaanse economie nauwelijks groeide.